TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursaspor’a 3-0 mağlup olarak play-off hattının gerisine düşmüştü.

Sarı-lacivertliler, bu hafta kendi sahasında ağırlayacağı Kahramanmaraş İstiklalspor karşısında galibiyet arayacak.

Maç Menemen’de oynanacak

Zorlu mücadele, Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Levent Gümüşdere yönetecek. Menemen FK, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Bilal Kısa: “Yenilgiyi telafi edeceğiz”

Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, Bursaspor karşısında alınan yenilgiyi geride bıraktıklarını vurgulayarak, “Oyuncularımla birlikte hatalarımızdan ders çıkardık. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanarak yeniden üst sıralara tırmanmak istiyoruz” dedi.

Puan durumu kritik önemde

Karşılaşma öncesinde Menemen FK, topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor. Konuk ekip Kahramanmaraş İstiklalspor ise 16 puanla 4. basamakta bulunuyor. Mücadele, play-off hattını yakından ilgilendirmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Başkan Tokul’dan moral yemeği

Maç öncesi takımın moralini yüksek tutmak isteyen Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Tokul’un düzenlediği moral yemeğinde futbolculara başarı dileğinde bulunuldu.

Taraftar desteğiyle çıkış arıyor

Menemen temsilcisi, ligde yeniden ivme yakalamak için bu maçı dönüm noktası olarak görüyor. Taraftarların tribünleri doldurması beklenirken, Menemen İlçe Stadı’nda futbol şöleni yaşanması öngörülüyor.