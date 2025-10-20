Karşılaşmanın 75. dakikasında Onur’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Menemen FK, üç dakika sonra kalesinde golü gördü. Bu gol, sarı-lacivertlilerin oyun dengesini bozarken, tribünlerde de büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Play-Off potasının gerisinde kaldı

Önceki hafta deplasmanda Bursaspor’a 3-0 mağlup olan Menemen FK, bu beraberlikle Play-Off hattına yeniden giremedi. Sarı-lacivertli ekip, topladığı puanla 8’inci sıraya gerileyerek üst sıralardan uzaklaştı.

“Kısa sürede toparlanacağız”

Teknik direktör Bilal Kısa, maç sonrası yaptığı değerlendirmede oyuncularına güvendiğini ifade etti. Kısa, “Eksiklerimiz var ama bu takım en kısa zamanda toparlanacak. Hedefimizden sapmadık” dedi.

Zorlu deplasman öncesi moral arayışı

Menemen FK, önümüzdeki hafta şampiyonluk adaylarından Gebzespor’a konuk olacak. İzmir ekibi, bu karşılaşmada alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.