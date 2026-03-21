Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, Buca’da başlayıp Karabağlar’a yayılan memur eylemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, belediyelerin mevcut yönetimlere önceki dönemlerden kalan ciddi sorunlarla devredildiğini belirtti.

“Belediyelerimiz maalesef önceki dönemlerin enkazlarıyla teslim edildi”

Belediyelerin, önceki dönemlerin enkazıyla yeni belediye başkanlarına teslim edildiğini açıklayan ve ‘silkeleme’ operasyonlarıyla başkanların ciddi sekteye uğradığını aktaran Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Belediyelerimiz maalesef önceki dönemlerin enkazlarıyla yeni belediye başkanlarımıza teslim edildi. Başkanlarımız da bu ekonomik tabloda hem de yaşanan silkeleme operasyonlarıyla maddi konularda sekteye uğradılar.

Her belediye biz fazla işçi var, oturan işçi var söylemini duyuyoruz ancak bunun arkasında devamlı işçi alımları artarak sürünce insan bazı soruları kendi soruyor ve bir tezatla karşı karşıya kalıyoruz. Her bir işçi arkadaşımızın maliyeti brütte 100 bin lira civarındadır. Bu da demektir devletin memur için gönderdiği parayı, işçiye de veriyorsun ve bunun sonucunda iş barışı bozuluyor, TİS süreçlerinde aksaklıklar oluyor.” diye konuştu.

“TİS süreçlerinde ciddi sıkıntı yaşanıyor"

Son olarak, belediyelerin özellikle memurlara dönük gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi sürecinde ciddi aksaklıklar yaşadığını aktaran Reşat Bozat, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Duyduğumuz kadarıyla İZSU’da katı atık noktasında gecikmeler olduğunu, emlak vergilerinden gelir beklediklerini ve bununla birlikte bazı ödemelerin yapılacağını bildiriyorlar. Ancak enflasyonist ortamda belediyenin elindeki paranın kadir kıymetini bırakmıyor. Buna karşılık elbette toplu iş sözleşmesi süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.”