TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Fethiyespor’u 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Fethiyespor ilk yarıda öne geçti

Müsabakanın ilk bölümlerinde iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın 29’uncu dakikasında konuk ekip Fethiyespor, Mehmet Kaan ile 1-0 öne geçti. Bu golle mor-beyazlılar ilk yarıda üstünlüğü eline aldı.

Menemen eşitliği Hakan’la sağladı

Ev sahibi Menemen FK, geriye düşmesinin ardından oyunun kontrolünü eline aldı. 38’inci dakikada Hakan topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. Bu gol, Menemen tribünlerinde büyük coşku yarattı.

Galibiyeti getiren gol Efe Taylan’dan

İkinci yarıda iki takım da galibiyet için risk aldı. Dakikalar 82’yi gösterdiğinde sahneye çıkan genç oyuncu Efe Taylan Menemen FK’yı 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında skor değişmeyince sarı-lacivertli ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Menemen umutlandı, Fethiye dibe yaklaştı

Bu sonuçla Menemen Futbol Kulübü puanını 19’a yükseltti ve play-off hattı için yeniden umutlandı. Fethiyespor ise 12 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma fırsatını kaçırdı.