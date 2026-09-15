Son Mühür- Menderes’te belediye başkanı İlkay Çiçek’in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yerel siyasette hareketli günler yaşanıyor.

17 Ağustos’taki meclis oylamasının dördüncü turunda AK Parti’nin adayı Asuman Şen belediye başkan vekili seçilmişti.

Oylamanın ardından AK Parti cephesinde tebrik ziyaretleri sürerken meclis aritmetiğini değiştiren yeni bir gelişme oldu.

Tebrik ziyaretinde rozet taktı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, beraberindeki il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Belediye Başkan Vekili Asuman Şen’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında YENİ Parti’den Menderes Belediye Meclis Üyesi seçilen Füsun Demir de yer aldı. Parti değiştiren Demir’in yaka rozetini bizzat takan Bursalı Aksoy, meclis üyesine "Aramıza hoş geldin" dedi.

Belediyedeki buluşmaya AK Parti İl Yöneticisi Sinan Akdeniz, İlçe Başkanı Cengiz Akkuş, kadın ve gençlik kolları başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

"Menderes'te hizmet odaklı çalışacağız"

Başkan Vekili Asuman Şen’e yeni görevinde başarılar dileyen Şebnem Bursalı Aksoy, Menderes’te AK Parti belediyeciliğini ve hizmet anlayışını öne çıkarmak istediklerini söyledi. Şen’in çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini belirten Aksoy, meclisteki birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Seçimin ardından YENİ Parti’den gerçekleşen bu katılımla birlikte, Menderes Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı da değişmiş oldu.