İzmir’de şehir kalabalığından uzaklaşmak için kilometrelerce yol gitmek gerekmiyor. Gaziemir ilçesinin Sarnıç Mahallesi’nde bulunan Sarnıç Gölet Piknik ve Yürüyüş Alanı, doğada birkaç saat geçirmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri.

Gölet çevresinde yürüyüş yapmak, ağaçların altında dinlenmek ya da ailece piknik yapmak mümkün. Özellikle sıcak günlerde açık havada zaman geçirmek isteyenler burayı tercih ediyor.

Gölet çevresinde uzun yürüyüşlere çıkılıyor

Sarnıç Gölet yalnızca piknik için kullanılmıyor. Çevresindeki yürüyüş yolları sabah yürüyüşüne çıkanların da ilgisini çekiyor.

Ağaçlık bölümlerde piknik masaları bulunuyor. Böylece ziyaretçiler yanlarında getirdikleri yiyeceklerle günün büyük bölümünü gölet çevresinde geçirebiliyor.

İZBAN ile Sarnıç Gölet’e nasıl gidilir?

Toplu taşımayı tercih edenler İZBAN ile Sarnıç İstasyonu’na gelir. Buradan gölet bölgesine yürüyerek ulaşım sağlanır.

Bir diğer seçenek ise ESBAŞ İstasyonu. Burada inen ziyaretçiler, ESBAŞ Aktarma Merkezi üzerinden Sarnıç yönüne giden ESHOT otobüslerini kullanır.

ESHOT ile ulaşım seçenekleri bulunuyor

Sarnıç ve Cumaovası aktarma merkezleri üzerinden bölgede çok sayıda ESHOT hattı çalışıyor. Referans bilgilere göre 705, 728, 729, 792, 794, 829, 789, 799, 775, 776, 808, 804 ve 814 numaralı hatlar ulaşım seçenekleri arasında bulunuyor.

Yola çıkmadan önce hatların güncel güzergâh ve hareket saatlerinin kontrol edilmesi ise ulaşım planını kolaylaştırıyor.