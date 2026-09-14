Son Mühür- İzmir'in Menderes ilçesinde göreve gelen Menderes Belediye Başkan V. Asuman Şen, hafta sonu mesaisinde Çakaltepe ve Gölova Mahalleleri’nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Asuman Şen mahallelerde bulunduğu incelemelerde sorunları tek tek tespit etti ve gerekli talimatlarda bulundu.

Mahallelerin ihtiyaçları yerinde tespit edildi

Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de incelemeler yapan Asuman Şen, atılması gereken adımları ve yenilemeleri belirleyerek notlarını aldı, gerekli talimatları verdi. İhtiyaçlarla ilgili hızla çalışma başlatıldı.

Hafta sonu vatandaşla iç içe

Şen ayrıca hafta sonunda vatandaşın düğün merasimleri ve sünnet törenlerine katılmayı da ihmal etmedi. Evlecek çiflerin nikahlarını kıyan Şen Menderes’in işletmelerinden Ağabey Fırın ve Cafe’nin yanması ile birlikte olay yerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

“Mahallelerimizin acil ihtiyaçları önceliğimiz”

Hafta sonu ziyaretleri hakkında konuşan Başkan V Şen, “Biz her zaman vatandaşın derdini kendimize dert ediniyoruz. Mahallelerimizin acil ihtiyaçları bizim önceliğimiz. Çakaltepe ve Gölova Mahallelerimize ziyaretlerde bulunduk. Oradaki ihtiyaçları belirleyip notlarımızı aldık. Çakaltepe’de yer alan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’mize de giderek incelemeler yaptık. Talimatları da verdik. En hızlı şekilde çalışmaları başlattık” dedi.

“Tek meselemiz Menderes ve Menderesli hemşehrilerimiz”

Vatandaşların her zaman yanında olduğunu ifade eden Şen, “Çok yoğun geçen hizmet mesaimizin haricinde vatandaşlarımızın mutlu günlerinde de yanına oluyoruz. Onların anlamlı günlerinde yer almak bizim için de mutluluk verici. Tüm yeni evlilerimize mutluluklar diliyorum. Hafta sonunda yanan işletmemizi de ziyaret ettik. Bu talihsiz olayda can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların derdi bizim derdimizdir. Herkesin, her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim tek meselemiz Menderes ve Menderesli hemşehrilerimiz” diye konuştu.