Son Mühür/ Beste Temel - Dernek tarafından yapılan açıklamada, son günlerde özellikle orta yaş ve üzeri çok sayıda toprak sahibinin derneği aradığı, TMMOB İKK adına yapılan değerlendirmeler nedeniyle ciddi kaygı oluştuğu ifade edildi. Açıklamada, “Bu odalar bizden ne istiyor, bölgede su yok, tarım yapılamıyor, son açıklamalarla umutlarımız kırıldı” yönündeki tepkilerin yoğunlaştığı kaydedildi.

İnciraltı Gelişim Derneği, ortaya çıkan tablonun tesadüf olmadığını, hukuki dayanağı bulunmayan ve algıya dayalı açıklamaların sahada doğrudan mağduriyet yarattığını ileri sürdü.

“Planlamayı engelleyen tek bir karar yok”

Dernek açıklamasında, İnciraltı’nın tarım dışı planlanmasını engelleyen herhangi bir yargı kararının bulunmadığı vurgulandı. Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan tarım davasının mahkeme tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Turizm sınırlarına ilişkin daraltıcı bir düzenlemenin iptal edilmesinin, “İnciraltı planlanamaz” algısına dönüştürülmesinin kamuoyunu yanılttığı ifade edildi. Bu söylemlerin, yıllardır bekleyen toprak sahiplerini çaresizliğe ittiği belirtildi.

Aykut Akdemir’e açık sorular

TMMOB İKK adına yapılan açıklamalarda imzası bulunan Genel Sekreter ve aynı zamanda Maden Mühendisleri Odası Başkanı Aykut Akdemir’e açık sorular yöneltildi. Dernek, maden alanlarındaki tahribat konusunda sessiz kalındığı iddiasını gündeme getirerek, İnciraltı konusunda sık ve iddialı açıklamalar yapılmasının gerekçesini sordu.

Açıklamada şu sorular öne çıktı: “İnciraltı’nın planlanmasını bugün itibarıyla engelleyen somut bir hukuki karar var mıdır? Danıştay’ın son kararı, planlamanın önüne nasıl bir engel koymaktadır? ‘İnciraltı’nın planlanmasının hukuki dayanağı kalmamıştır’ ifadesi hangi yargı kararına dayanmaktadır?” Bu iddiaların açık ve net biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiği, aksi hâlde açıklamaların amacının sorgulanacağı kaydedildi.

“Spekülasyon yaratılıyor, topraklar değersizleştiriliyor”

Dernek, hukuki dayanağı olmayan açıklamalarla İnciraltı ve Bahçelerarası bölgelerinde bilinçli biçimde değer düşürme algısı oluşturulduğunu savundu. Bu durumun yalnızca fırsatçı çevrelerin işine yaradığı, bölgede ucuza el değiştirme hesapları yapıldığı ileri sürüldü. Açıklamada, “Bu tablo açık bir hak gaspıdır. Beş nesildir bu topraklarda yaşayan İzmirli ailelerin hakkının vebalini kim üstlenecek?” ifadelerine yer verildi.

“Planlama süreci devam etmektedir”

İnciraltı Gelişim Derneği, son açıklamaların bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek toprak sahiplerine çağrıda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde revize planların tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi. Dernek, İnciraltı’nın planlanmasına yönelik sürecin ilerlediğini, İzmir kamuoyunda bu yönde güçlü bir beklenti bulunduğunu ifade ederek, hukuki dayanağı olmayan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

“Tarım üzerinden algı oluşturulması etik değildir”

Açıklamada, bölgede tarımın geçmişte en iyi şekilde yapıldığı, toprakların verimsizleşmesi, suyun kesilmesi ve yeraltı sularının tuzlanmasının nedenlerinin bilindiği vurgulandı. “Biz yapamıyoruz, başkası gelir yapar” şeklinde algı oluşturulmasının etik ve ahlaki olmadığı ifade edildi.

Dernek, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı: “Ya İnciraltı halkının ve gerçeklerin yanında durun, ya da açıkça kimin yanında olduğunuzu söyleyin.”