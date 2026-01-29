Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımlarını ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Buca Metrosu’nda yapım süreci devam ederken, Evka-3 – Narlıdere Kaymakamlık hattında da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda Fahrettin Altay İstasyonu’nda kritik öneme sahip demiryolu makas sistemlerinin değişimine 25 Ocak tarihinde başlandı. Çalışmalar nedeniyle Narlıdere Kaymakamlık – Fahrettin Altay istasyonları arasında metro seferlerine geçici olarak ara verildi.

Ulaşım otobüslerle sağlandı

Hat kesiminde metro seferlerinin durdurulmasıyla birlikte ulaşım, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında hizmete alınan 552 numaralı otobüs hattı üzerinden sağlandı. Yolcular için aktarma noktalarında yönlendirmeler yapıldı.

İstasyon afişle kapatıldı, sahada yoğun mesai

Çalışmalar kapsamında Fahrettin Altay İstasyonu’nun Balçova yönü bilgilendirme afişiyle kapatıldı. Olası toz ve kirliliğe karşı istasyon alanında düzenli havalandırma sağlandı. Afişin arka bölümünde ise ekipler tarafından eski makas ve rayların sökümü, yeni sistemlerin montajı ve kaynak işlemleri gerçekleştirildi. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri en üst seviyede uygulandı.

Makas değişiminin tamamlanmasının ardından hatta deneme seferleri ile teknik ve güvenlik kontrolleri yapılacak. Çalışmaların, yarıyıl tatilinin sona erdiği 2 Şubat Pazartesi günü tamamlanması ve seferlerin normale dönmesi planlanıyor.

Yurttaşlara sürekli bilgilendirme

İstasyonlarda, hattın geçici olarak kapalı olduğu yönünde düzenli anonslar yapıldı. Fahrettin Altay İstasyonu’nda görevli personel, trenlerin hangi perona yanaşacağı konusunda yolcuları bilgilendirerek olası karışıklıkların önüne geçti.

Makas değişimi neden önemli

Raylı sistemlerde demiryolu makasları, trenlerin hatlar arasında güvenli ve kontrollü geçişini sağlayan temel altyapı unsurları arasında yer alıyor. Yoğun işletme koşulları ve çevresel etkenler nedeniyle bu sistemlerde zamanla yıpranma ve performans kaybı oluşabiliyor. Gerekli yenilemelerin yapılmaması durumunda arıza riski artıyor, hız kısıtları gündeme geliyor ve işletme güvenliği olumsuz etkilenebiliyor.

Gerçekleştirilen makas değişimiyle; işletme güvenliğinin üst düzeyde korunması, beklenmedik sefer aksaklıklarının önlenmesi, hat performansının artırılması ve bakım maliyetlerinin uzun vadede azaltılması amaçlanıyor.