Son Mühür/ Merve Turan - Menderes Belediyesi’nin can dostlar için hayata geçirdiği pati park projesinde sona yaklaşıldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından parkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde hizmete açılması planlanıyor.

Can dostlara özel ilk park

Menderes Belediyesi tarafından can dostların güvenle dolaşabileceği, oyun oynayabileceği bir alan olarak tasarlanan pati park projesi, ilçede ilk olma özelliği taşıyor.

Toplam 1900 metrekare alana yayılan parkta, 860 metrekare yeşil alan, 160 metrekare oturma alanı ve 650 metrekarelik özel kullanım alanı bulunuyor. Cüneytbey Mahallesi’nde yer alan proje, doğa dostu peyzaj düzenlemesi ve çevreci altyapısıyla dikkat çekiyor. Projede bitki dikim işlemleri tamamlandı, elektrik tesisatı döşenme aşamasına geldi. Son hazırlıkların ardından parkın hizmete gireceği bildirildi.

Başkan Çiçek: “Tüm Menderes’i düşünerek projeler üretiyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, projenin yalnızca bir park değil, aynı zamanda ilçenin sosyal yaşamına değer katan bir çalışma olduğunu belirtti: “Her zaman söylediğimiz gibi, tüm Mendereslileri, doğayı ve can dostlarımızı düşünerek projeler üretiyoruz. Pati park projemiz, can dostlarımız için özel olarak planlandı. Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bayram müjdesi olarak duyurduğumuz projemizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde hizmete sunmayı hedefliyoruz.”