Son Mühür/Merve Turan - Menderes Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle “10 Kasım ve Atatürk’e Özlem” temalı resim ve şiir yarışması başlattı. Başkan İlkay Çiçek, “Atatürk’ün adını her alanda yaşatacak, mirasına sahip çıkacağız.” dedi.

Öğrencilere özel yarışma

Menderes Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. “10 Kasım ve Atatürk’e Özlem” temalı resim ve şiir yarışması, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anısına düzenleniyor. Yarışma, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada başvurular 22 Ekim itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi 5 Kasım Çarşamba olarak belirlendi. Değerlendirmeler 6-7 Kasım tarihlerinde yapılacak, dereceye giren öğrenciler ise 10 Kasım’da açıklanacak.

Çocuklardan Atatürk’e anlamlı eserler

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yarışmanın amacının Atatürk’ün fikirlerini ve liderliğini yeni nesillere aktarmak olduğunu belirterek, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını her alanda yaşatmak ve gelecek nesillere bir örnek lider olarak aktarmak istiyoruz. 10 Kasım kapsamında düzenlediğimiz yarışmada çocuklarımızın Atatürk’ü kendi duygularıyla anlatmasını bekliyoruz.” dedi.

“Atatürk’ün mirasına sahip çıkacağız”

Başkan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü çok özlüyoruz. Yeni nesillerin onu en iyi şekilde tanımasını ve anlamasını umuyoruz. Bu vesileyle Ulu Önderimizi ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Onların mirasına hep birlikte sahip çıkacağız.”

Bilgi almak isteyenler için

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabiliyor veya 0232 700 00 00 numaralı hattın 1019 ve 1332 dahili numaralarından bilgi alabiliyor.