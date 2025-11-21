Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, Göztepe Kadın Gücü Derneği ile iş birliği yaparak Çocuk Hakları Günü’ne özel “Ebeveynlerle Çocuk Hakları, Çocuk ve Ergenlerle İletişim” semineri düzenledi. Uzman Pedagog Serap Özbey’in mentörlüğünde gerçekleştirilen eğitim, Menderes Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde (MEGEM) yapıldı.

Çocuklara yönelik hazırlanan bölümde haklar, oyun temelli etkinliklerle anlatıldı. Böylece çocuklar hem eğlendi hem de bilinçlendi.

Ebeveynler için iletişim eğitimi

Etkinlik kapsamında ebeveynlere çocuk hakları, çocuk ve ergenlerle doğru iletişim yöntemleri üzerine seminer verildi. Eğitimde ailelere, çocukların gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu destek ve sağlıklı iletişim modelleri aktarıldı.

Başkan Çiçek: “Çocuklarımız için desteklerimiz sürecek”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, seminerin çocuklar açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek şunları söyledi:“Çocuklarımızı çok önemsediğimi her fırsatta dile getiriyorum. Göreve geldiğimizden bu yana onlar için pek çok etkinlik, destek ve eğitim faaliyeti düzenledik. Uzman pedagog eşliğinde gerçekleşen bu seminerin de çocuklarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Destekleri için Göztepe Kadın Gücü Derneği’ne teşekkür ederim. Daha önce de iş birliklerimiz oldu, bundan sonra da devam edecek.”