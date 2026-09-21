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Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 2023 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Son Mühür Gazetesi'nde muhabir olarak devam ediyor. Politika, sendika ve adliye haberleri alanında çalışmalarını sürdürüyor.

İhalenin yapılacağı adres Konak Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toros Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri Ulubatlı Mahallesi 2737 Sokak No:42/1 Konak/İZMİR olarak belirlendi.

İhale kapsamında yıkılacak yapılar arasında farklı yüksekliklerde yapılar bulunuyor. Yıkılacak yapılar arasında Gürçeşme Mahallesi 7635 ada 4 parsel 2697 sokak no:28'deki camii de yerini aldı.

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Son Mühür- Konak Belediyesi ilçedeki 22 riskli, orta hasarlı taşınmaz ve Gültepe Mahallesi'ndeki bir camiinin yıkılması için ihaleye çıkıyor. Yaklaşık 14 bin 903,37 metrekare alanlı betonarme yapıların yıkılmasını kapsayan ihale 15 Ekim 2026 saat 11:00'de yapılacak.

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