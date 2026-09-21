Son Mühür- Konak Belediyesi ilçedeki 22 riskli, orta hasarlı taşınmaz ve Gültepe Mahallesi'ndeki bir camiinin yıkılması için ihaleye çıkıyor. Yaklaşık 14 bin 903,37 metrekare alanlı betonarme yapıların yıkılmasını kapsayan ihale 15 Ekim 2026 saat 11:00'de yapılacak.

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İhale kapsamında yıkılacak yapılar arasında farklı yüksekliklerde yapılar bulunuyor. Yıkılacak yapılar arasında Gürçeşme Mahallesi 7635 ada 4 parsel 2697 sokak no:28'deki camii de yerini aldı.

İhalenin yapılacağı adres Konak Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toros Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri Ulubatlı Mahallesi 2737 Sokak No:42/1 Konak/İZMİR olarak belirlendi.

Yapılara ait liste şu şekilde;
Sıra no SOKAK/CADDE/BULVAR KAPI NO ADA PARSEL
1 1375 18 1186 14
2 1471 32 7682 27
3 1360 20-22-22/A-22/B 1051 22-23
4 78 6 848 21
5 2580 54 40054 4
6 1471 26 7672 13
7 1469 79 7682 14
8 557 4 23 13
9 Eşrefpaşa 357 23 20
10 Eşrefpaşa 50 202 78
11 574 246-248 1937 11
12 131 66 829 15
13 1375 25 1189 7
14 Atatürk 356 1223 9
15 542 23 6914 15
16 Talatpaşa 69 1296 23
17 512 19 1674 9
18 538 25 2470 16
19 362 56 576 26
20 318 9 657 18
21 673 11 78 13
22 673 9 78 12
23 2697 28 7635 4

Muhabir: Emine Kulak