Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, dijital hizmet altyapısını tamamen yenileyerek İZSU Mobil uygulamasının yeni sürümünü kullanıma açtı.

Kurumun kendi imkanlarıyla geliştirilen proje içerisinde hem görsel arayüz hem de arka plandaki teknik yazılım altyapısı güncellendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce resmi web sitesi üzerinden yürütülen birçok işlem mobil uygulama üzerinden sunulmaya başlandı.

Fatura ve tüketim takibi tek ekranda

Yenilenen sistemle birlikte aboneler fatura sorgulama ve ödeme işlemlerini uygulama içerisindeki güvenli ödeme altyapısı veya QR kod üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Son 12 aya ait fatura kayıtları ve yıllık su tüketim verilerinin erişime açıldığı platformda, fatura detayları yeniden düzenlenerek PDF formatındaki belgelere erişim kolaylaştırıldı.

Mahalle ortalamasıyla su tasarrufu hedefi

Uygulamayla birlikte abonelerin kullanım verileri grafikler üzerinden sunulmaya başlandı. Sisteme eklenen mahalle bazlı karşılaştırma özelliği sayesinde kullanıcılar, son aya ait tüketim miktarlarını yaşadıkları mahallenin ortalama su kullanımıyla kıyaslayabiliyor. Söz konusu uygulamanın bilinçli su kullanımını desteklemesi planlanıyor.

Kesintiler anlık bildirimle cebe geliyor

Yeni sürümle devreye alınan bildirim altyapısı, kayıtlı aboneliğin bulunduğu mahalledeki su kesintilerini kullanıcılara anlık olarak iletiyor.

Çoklu abonelik takibine de olanak sağlayan sistem üzerinden aile bireylerine ait farklı adreslerin fatura, tüketim ve kesinti süreçleri tek bir hesap üzerinden yönetilebiliyor.

Arıza bildirimi ve baraj doluluk oranları da bulunuyor

Platform üzerinden arıza ve sayaç bildirimleri yapılabilirken, yeni abonelik başvuru süreçleri de mobil ortama taşındı.

İzmir'e su sağlayan barajların anlık doluluk oranlarının takip edilebildiği uygulamada, karanlık mod ve erişilebilirlik seçenekleri de kullanıma açıldı.