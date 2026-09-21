Son Mühür / Ekonomide yaşanan dalgalanma yurt genelinde birçok şirketi de içine çekiyor. Son olarak şarküteri, gıda, içecek ve yöresel ürünlerin toptan ve perakende satışını gerçekleştiren Özyörük Gurme Süt Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ve Özyörükoğlu Şarküteri Hayvancılık Gıda Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortakları Elifnur Baktemur ve Elvan Kaya tarafından açılan konkordato davasında mahkeme nihai kararını açıkladı. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketlerle ve iki gerçek ilgili yapılan duruşma sonucunda mahkeme heyeti; borçların yapılandırılmasına yönelik konkordato taleplerini oy birliğiyle reddetti.

İhtiyadi tedbirler kaldırıldı

Mali sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz şubat ayında mahkemeye yaptığı konkordato başvurusu sonucunda 1 yıllık kesin mühlet kararı alan şirketle ilgili koruma tedbirleri de böylelikle kalkmış oldu. Ayrıca dosya kapsamında görev yapan Konkordato Komiseri Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç’ın görevine de son verildi.

İstinaf yolu ise açık bırakıldı

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince; borçlu davacılar açısından kararın tebliğinden, alacaklılar açısından ise ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolunu açık bıraktı.