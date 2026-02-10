Kaza, 6 Şubat akşamı Menderes’te meydana geldi. 35 CPV 616 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu, araçta bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra kaçtılar

Araçta bulunan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise kazadan sağ kurtulmuştu. İki şüphelinin, yardım çağırmak ya da yetkililere haber vermek yerine araçtan çıkarak olay yerini terk etmesi dikkat çekmişti. Kazanın ertesi günü D.Y.’nin teslim olmasıyla soruşturma derinleştirildi.

Jandarma, verilen ifadelerle cesetlere ulaştı

D.Y.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri yeniden olay yerine yönlendirilmişti. Yapılan aramalarda Nergiz Türkkal’ın cansız bedeni araç içerisinde, Balımnaz Türkkal’ın bedeni ise dere kenarında vatandaşlar tarafından bulunmuştu.

Şüphelinin ifadesi: “Alkol almıştık”

Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.’nin ifadesinde, eğlence mekanlarından döndüklerini ve alkol aldıklarını söylediği öğrenildi. T.D., aracın köprü üzerinde kontrolden çıkarak dere yatağına düştüğünü öne sürdü.

Asıl kaçış nedeni uyuşturucu dosyası çıktı

Ancak yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. T.D.’nin, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu, bu nedenle kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Bir şüpheli serbest, diğeri adliyede

Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.Y. serbest bırakılırken, hem trafik kazası hem de uyuşturucu soruşturması kapsamında aranan T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Balımnaz’dan geriye farkındalık paylaşımları kaldı

Hayatını kaybeden Balımnaz Türkkal’ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar da yürek burktu. Genç kızın, paylaşımlarında uyuşturucu kullanımına karşı çıktığı ve kadın cinayetlerine tepki gösterdiği görüldü. Balımnaz’dan geriye, toplumsal sorunlara duyarlılığını yansıtan bu paylaşımlar kaldı.