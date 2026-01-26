İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi E.B. ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 13 sanık hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederken sanıkların 9 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkmasına karar verdi.

Çocuk sanık dosyası ana dava ile birleştirilecek

Saldırıyı düzenleyen ve olay tarihinde 17 yaşında olan E.B. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dosya ayrılarak İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Söz konusu dosya, birleştirilmesi amacıyla yeniden İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı

Olay, 8 Eylül 2025 tarihinde Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’nde meydana geldi. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü, polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın olay yerinde şehit oldu.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül 2025’te şehit olurken, polis memuru Murat Dağlı ile bir sivil de yaralandı. Saldırgan E.B. ise çıkan çatışmada yaralı olarak yakalandı.

Soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşı 18’den küçük olan 16 kişi, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırgan E.B. ile annesi A.B. ve babası N.B., terör amaçlı kasten öldürme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sanıklara çok sayıda ağır suçlama yöneltildi

İddianamede saldırgan E.B. hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, 3 kez terör amaçlı kamu görevlisini öldürme, 4 kez terör amaçlı öldürmeye teşebbüs, terör amaçlı mala ve kamu malına zarar verme ile 6136 sayılı Kanun’a muhalefet gibi çok sayıda suçtan ceza istendi.

Diğer sanıklar hakkında ise bu suçlara iştirak ve azmettirme kapsamında cezalandırılmaları talep edildi.

DEAŞ’a yönelik operasyonlar sürdü

Soruşturma kapsamında 18 Kasım 2025’te İzmir’de düzenlenen operasyonlarda DEAŞ bağlantılı olduğu tespit edilen iki şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar 9 Nisan’da hakim karşısına çıkacak

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran saldırıya ilişkin davada, 13 sanık 9 Nisan’da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Yargılama süreci kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.