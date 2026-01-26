Son Mühür- İzmir Oto Galericileri Odası’nda yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyunda yankı uyandıran bir iddia gündeme geldi.

Oda Başkanı Zafer Dursun’un, alkollü halde oda adına kayıtlı resmi hizmet aracıyla mesai saatleri dışında kaza yaptığı ve oluşan maddi hasarın uzun süre gizlendiği öne sürüldü.

“Üyelerin parasıyla alınan araç keyfi şekilde kullanıldı”

Oda başkan adaylarından Ethem Hiçüşenmez, yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Hiçüşenmez, söz konusu aracın oda üyelerinin aidatlarıyla alındığını hatırlatarak, “Bu araç üyeye hizmet için tahsis edildi.

Mesai saatleri dışında, gecenin ilerleyen saatlerinde ve alkollü şekilde kullanılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Resmi tutanakta 1.80 promil iddiası

Hiçüşenmez, Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’na dikkat çekerek, kazanın saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini ve aracın 1.80 promil alkollü şekilde kullanıldığının resmi belgelere yansıdığını ileri sürdü. Kazaya karışan 35 TC 176 plakalı siyah renkli hizmet aracında ciddi maddi hasar oluştuğu belirtildi.

“Bu durumun hiçbir izahı yok”

Oda başkanının makamını kişisel çıkarları doğrultusunda kullandığını savunan Hiçüşenmez, “Resmi bir aracın mesai saatleri dışında ve tamamen özel amaçlarla kullanılması büyük bir sorumsuzluktur. Üyenin hakkına girilmiştir” dedi. Yaşananların camiaya karşı saygısızlık olduğunu vurguladı.

“Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar”

Söz konusu kazanın, oda yönetiminden dahi uzun süre gizlendiğini iddia eden Hiçüşenmez, sekiz yıl boyunca aynı yönetimde görev yapmasına rağmen olaydan haberdar olmadıklarını söyledi.

“Bu oda kimsenin şahsi malı değildir. İzmir Oto Galericileri Odası üyeleri böyle bir yönetim anlayışını hak etmiyor” şeklinde konuştu.

“İlk seçimde bunun hesabı sorulacak”

Seçim sürecine de değinen Hiçüşenmez, esnafın sandıkta gereken cevabı vereceğini belirterek, göreve gelmeleri halinde ilk iş olarak odayı kurumsal bir yapıya kavuşturacaklarını ifade etti. “Üyeye hizmet kişilere bağlı olmadan, şeffaf ve denetlenebilir bir sistemle yürütülecek” dedi.

“Kimsenin camiayı utandırmaya hakkı yok”

Açıklamasının sonunda İzmir Esnaf Teşkilatı’nın bu tür iddialarla anılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Hiçüşenmez, “Üyelerimizin yüzünü yere eğdirecek hiçbir davranışa göz yummayacağız. Odamız kişisel keyfiyetle değil, kurumsal anlayışla yönetilecek” ifadelerini kullandı.