Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu arasında iş birliğini kapsayan protokol, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından imzalandı. Protokolle birlikte, istihdamının artırılması gibi konularda iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ender Yorgancılar: Farklı projelerde eğitimlerimizi her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz

İmza töreninin öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “En çok önem verdiğimiz konuların başında eğitim geliyor. Eğitim konusu olduğu zaman ben dahil 11 kişi de Eğitim Komisyonu’nda çalışmak istiyor. Burada düsturumuz peygamberimizin de dediği gibi 'insanların hayırlısı, insanlara faydası olandır' yani bir kişiye faydamız dokunuyorsa bu bizim için en büyük mutluluk oluyor. Özellikle gençlerin istihdam edilmesi bizim en önemli gündem maddemizdir. Bu kapsamda Kavram Yüksekokulu’na çok teşekkür ediyorum.

Çok farklı okullarda, farklı projelerde eğitimlerimizi her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz. Uzun dönemli staj uygulamaları öğrencilerin iş hayatına uyum sürecini oldukça hızlı hale getirecek. Yapay zeka çok fazla ilerledi, bunun önüne nasıl gelineceğini kimse bilmiyor. AI’yı kullanan da insan ve gelecekte fayda sağlayan insan her daim iş bulabilecek. Bu açıdan ders içerikleri gibi konularda farklı çalışmaların içinde olacağımız bir konuma geldik.

Geçtiğimiz iki yıl içinde kirada olduğumuz ortamda toplantı salonu açısında çok eksiğimiz vardı. Şu anda bu yeni yerimizde odamızın imkanları çok daha fazla oldu. Burası Ege Bölge sanayisinin teknoloji danışma merkezi olacak. Staj imkanı verdiğimiz öğrencilerimizin sayısını da artırmaya çalışacağız. Ben İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’na bir kez daha teşekkür ediyorum ve protokolün İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Derman Küçükaltan: Çalışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Söz konusu çalışmanın hayırlı olmasını dileyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ise “Bugün çok önemli bir protokole imza koymanın heyecanını yaşıyoruz. Biz burada yapacağımız protokol ile genel çerçeveyi çizmek istiyoruz. Bundan aşağı yukarı iki ay önce YÖK başkanımızın öncülüğünde Ankara’da bir toplantı yapıldı.

Bu toplantıya Arda Yüksel başkanımız temsilen katıldı. Orada YÖK huzurunda istihdam ve işbirliği fikirleri konuşuldu. Bu sunumdan sonra o çalışma bize de bulaştı, biz arkadaşlarımızla bunu değerlendirdik. İmzalanacak başlıklar son derece önemli ve biz bunların taahhüt ediyoruz. Ben bu kapsamda değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.