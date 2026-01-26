Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Elektronikçiler Odası (İZELKO) ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) genel kurul tarihinde dikkat çeken bir seçim sürecinin ardından oda yönetiminde yeni bir sayfa açıldı. Yaklaşık 30 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda İESOB Başkanvekilliği yapan Ali Üstün’ün ardından, mavi listeyle seçime giren Çetin Akbıyık başkanlığa seçildi.

Akbıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını teslim aldı. Törenle birlikte İZELKO’da yeni dönem resmen başladı.

Yeni dönemin ilk fotoğrafı Tarihi Saat Kulesi önünde

Mazbata töreninin ardından yeni yönetim, İzmir’in simgelerinden Tarihi Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Burada çekilen hatıra fotoğrafı, İZELKO’da değişim ve vizyon odaklı dönemin ilk resmi karesi oldu. Yeni yönetim, bu buluşmayla birlikte kamuoyuna “yeni sayfa” mesajı verdi.

“Elektroniğin ışığıyla İzmir’e değer katacağız”

Başkan Çetin Akbıyık, mazbata sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “İzmir Elektronikçiler Odamız, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği çatısı altındaki 128 oda arasında çok özel bir yere sahiptir. Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’de, bu niteliğiyle öne çıkan nadir odalardan biridir. Odamızın üyeleri yalnızca bir meslek icra etmez; kenti bilgi toplumuna taşıyan, çağın dilini kuran öncü bir rol üstlenir.

Elektronikçilik; devrelerin ve teknolojinin diliyle konuşur ama özü insana dokunur. Önümüzdeki dört yıl için yönetimini bizlere emanet eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Hedeflerimizi, projelerimizi ve yol haritamızı daha mazbatayı almadan önce belirledik. Bu yeni dönemin odamız, meslektaşlarımız ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Elektroniğin ışığıyla, aklın ve emeğin gücüyle İzmir’e değer katacağız.”

“İZELKO’da tarihi bir dönüşüm başladı”

Akbıyık, yeni dönemin yönetim anlayışını da şu sözlerle özetledi: “İZELKO üyeleri bizim için tek bir bedenin ayrılmaz parçaları gibidir. Yazılımcılar bu yapının aklıdır, bilgisayar ve televizyon ustaları gözüdür, telefoncu esnafımız kulağıdır, e-ticaretle uğraşanlar atardamarlarıdır. Odamız ise bu sistemin merkezindeki kalptir.

Görevimiz, bu yapının tüm unsurlarını aynı hedef etrafında buluşturmaktır. Adil olacağız. Sürdürülebilir hizmetler üreteceğiz. Sorun alanlarını da çözüm yollarını da biliyoruz. Her başlık için hazır projelerimiz bulunur ve bu projeler belirlenen öncelik sırasına göre hayata geçirilir.

Bugün itibarıyla İZELKO’da tarihi bir dönüşüm başladı. Meslektaşlarımızı hak ettikleri noktaya taşımak için sorumluluğu tüm ağırlığıyla üstlendik. Önümüzdeki süreçte, yalnızca oda içinde değil, İzmir genelinde etkisi hissedilen çalışmalar ortaya konacak. Bu odayı ortak akılla, sürekli iletişimle ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda yöneteceğiz. İZELKO’nun enerjisi yüksek, bağlantıları güçlü, geleceği aydınlık olacak.”