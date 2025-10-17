Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Melek Mosso ve oyuncu eşi Serkan Sağdıç’ın evliliği gündeme oturdu. Çift, yaklaşık iki yıl önce yaptıkları evliliği sonlandırmaya karar verdi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmanın ardından yollarını anlaşmalı olarak ayırdı.

Boşanma davası sırasında tarafların karşılıklı anlaşarak nafaka, tazminat ve mal paylaşımı talebinde bulunmadıkları öğrenildi. Bu gelişme, magazin dünyasında iki ismin medeni ve olgun bir şekilde ayrılık sürecini tamamladığı şeklinde yorumlandı. Özellikle sosyal medyada boşanma protokolünün detayları ve çiftin kısa sürede anlaşmaya varması dikkat çekti.

Melek Mosso kimdir?

Melek Mosso, 1988 yılında Kayseri’de doğdu. Gerçek adı Melek Davarcı olan sanatçı, müziğe küçük yaşlarda başladı. Eğitim hayatını Isparta’da tamamladıktan sonra, İstanbul’a taşınarak müzik kariyerine hız verdi. Çıkışını “Kedi” ve “Vursalar Ölmem” şarkılarıyla yaptı. Son yıllarda pop, caz ve halk müziği türlerinde yayımladığı eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle sahne performansları ile müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Boşanma sürecinin detayları ve teknik bilgiler

Mahkeme kayıtlarına göre, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın anlaşmalı olarak boşandığı belirtildi. Duruşmada taraflara “Boşanmak istiyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Her ikisi de olumlu yanıt verdi. Kararın ardından çiftin iki yıllık evliliği sona erdi. Boşanma protokolünde nafaka, tazminat ve mal paylaşımı talebinde bulunulmadığı resmen kayda geçti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu haber, çiftin medeni bir şekilde ayrılması nedeniyle olumlu tepkiler aldı. Son iki yıl içinde yapılan evliliklere bakıldığında, Türkiye’de her dört evlilikten birinin boşanmayla sonuçlandığı istatistiği göz önüne alındığında, benzer süreçlerin kamuoyunda yankı bulduğu görülüyor.

Melek Mosso, boşanmanın ardından müzik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor ve 2025 yılı için yeni projeler hazırladığı biliniyor.