Arzu Doyran, Bayrampaşa’da siyasi ve toplumsal hareketliliğiyle bilinen önemli bir isim. Özellikle CHP Bayrampaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Son günlerde adı, belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonuyla gündeme taşındı. Aşağıda, üç ara başlık altında Arzu Doyran’ın kim olduğu ve hakkındaki suçlamalar detaylandırıldı.

Arzu Doyran Kimdir?

Arzu Doyran 28 Şubat 1970’te İstanbul Fatih’te doğdu. Ailesi Selanik göçmeni olan Doyran, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul Fatih’te tamamladı. Lise yıllarını Pertevniyal Lisesi’nde geçiren Doyran, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde lisans eğitimi aldı. Bayrampaşa’da uzun yıllardır aktif olarak siyasi çalışmaların içinde bulunan Arzu Doyran, evli ve iki çocuk annesidir. Siyasete ilgisi küçük yaşlarda başladı ve 2009 yılında CHP Bayrampaşa Kadın Kolları’nda aktif şekilde görev almaya başladı.

CHP’deki Rolü ve Etkinlikleri

Arzu Doyran, CHP Bayrampaşa teşkilatında ön plana çıkan bir isim oldu. Kadınlara yönelik birçok projede yer aldı ve parti içinde pek çok faaliyetin yürütülmesine öncülük etti. CHP Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçildikten sonra bölgede kadınları örgütlemek için sosyal, kültürel ve siyasal pek çok etkinlik düzenledi. Ayrıca meclis üyesi olarak da görev aldı ve ilçede partinin önemli temsilcilerinden biri hâline geldi.

Hangi Suçlamalarla Karşı Karşıya?

Eylül 2025’te Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonun ardından Arzu Doyran da gözaltına alındı. Söz konusu operasyon kapsamında “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla toplamda 48 kişi hakkında işlem başlatıldı. Gözaltılı listesinde Arzu Doyran’ın ismi de yer aldı ve şu anda yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor. Suçlamaların temelinde, belediyenin ihalelerinde yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları yer alıyor.