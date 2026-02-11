Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın sağlık personellerinin regl, hijyen ve kişisel bakım sorunlarının yaşadığı ifade edildi.

"Sağlık personelleri hijyen sorunu yaşıyor, dinlenme alanları da yok!"

İzmir’in en büyük hastanelerinden biri olan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde soyunma odasının bulunmamasının özellikle kadın sağlık personellerinin regl ve hijyen sorunları yaşamasına yol açtığı ifade edildi. Konu hakkında Son Mühür’e konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Hava Akcan, Yoğun Bakım Servisinde soyunma ünitelerinin olmaması nedeniyle sağlık personellerinin hijyen ve dinlenme ile ilgili bir çok sorun yaşadıklarını söyledi. Özellikle kadın personellerin regl, kişisel bakım ve özel eşya konularında sorunlar yaşadığının altını çizen Akcan, “Sağlık personelleri, insan onuruna yakışan koşullarda çalıştırılmalıdır. Ancak ne yazık ki Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde görevli sağlık personelleri soyunma odası bulunmaması nedeniyle bir çok sorun yaşamaktadır. Sağlık personellerinin dinlenme alanları olmalı. Ayrıca güvenli ve temiz alanlarda çalışmalıdır. Bu hakların sağlık personellerine tanınması gerekmektedir. Hastane yönetimine bu sorunları iletmemize rağmen henüz bir yanıt alamadık. Sağlık personellerinin nitelikli hizmet üretmesi için de bu şartların sağlanması gerekmektedir”