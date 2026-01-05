Son Mühür / Yağmur Daştan- Konak Belediyesi ocak ayı birinci olağan meclis birleşimi Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde gerçekleşti.

Yeni dönem denetim komisyonu üyeleri belli oldu

Meclis toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden “Denetim Komisyonu” üyeleri belirlendi. CHP Grubu’ndan Ahmet Yıldız, Emine Işık Doğusoy, Hamit Mumcu, Birol Özkardeşler önerilirken; AK Parti Grubu ise İsmail Özen’i önerdi. Meclis üyelerine zarf dağıtılarak kapalı oylama yapılması sonrası 32 oy kullanıldığı, beş oyun ise boş olduğu ifade edildi. Ahmet Yıldız 23, Emine Işık Doğusoy 22, Hamit Mumcu 22, Birol Özkardeşler 22, İsmail Özen 27 oy aldı.

Yeni müdürlük kurulması gündemde

Konak Belediyesi’nde ‘Gelirler Müdürlüğü’ kurulması da meclis toplantısında gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mutlu, “Biliyorsunuz, artık bu yasal bir zorunluluk. O yüzden karar alacak ve belediyemizde artık Gelirler Müdürlüğü kuracağız” ifadelerini kullandı.

Çınarlı’daki o plan değişikliği gündeme geldi

Meclis toplantısına belediyenin Çınarlı Mahallesi 8667 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği görüşüldü. Daha önce meclis gündemine gelen ve ilgili komisyonlara havale edilen önerge; İmar Komisyonunun oy birliği, Hukuk Komisyonu raporu oy çokluğu vermesi sonrası yeniden meclis gündemine geldi. Meclis toplantısı öncesi Son Mühür CHP’li bazı komisyon üyelerinin rapora onay vermediği iddialarını gündeme getirmiş; alanın Folkart’ın Ankara Asfaltı’na yakın, Çınarlı Mahallesi’nde yürüttüğü Orion projesiyle bağlantılı olduğu ifade edilmişti. Söz konusu alanda ilgili şirketin rezidans ve ofislerin yanı sıra alt katlarında alışveriş alanları, bitişik bir bölümde ise sağlık tesisi yapılması planladığı, proje kapsamında ayrıca hastane ve otel yatırımlarının da gündemde olduğu ileri sürülmüştü.

Meclis öncesi ‘çatlak' iddiası! Folkart önergesi CHP Konak’ı ikiye mi böldü?

Meclis’te gündeme gelen plan değişikliğinde TAKS: 0.40, KAKS: 3.50 ve Yençok: 20 kat yapılaşma koşullarının geçerli olduğu belirtilirken “Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş yapılaşma koşullarının, “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesi mecliste görüşüldü.

İmar Komisyonu Başkanı İkiz: Uygun olduğunu tespit ettik

Önerge ile ilgili söz alan İmar Komisyon Başkanı Saygın İkiz, “Söz konusu dosyayı alana yönelik detaylı şekilde inceledik. Plan notları, planlama esaslarıyla uyumlu olduğu ve yapılaşma koşulu yönünde inşaat alanını artırmadığı, plan hiyerarşisi açısından uygun olduğunu tespit ettik. Detaylı incelememiz açısından ilgili plan dosyasında belirtilen ulaşım hususlarını da kayıt altına aldık. 5216 sayılı Büyükşehir Yasası’nda bu tarz bütüncül kriterleri Büyükşehir Belediyesi’nin almasını uygun buluyor. “Büyükşehir’e iletildiğinde dosya ulaşım açısından değerlendirilecektir” deniliyor. Biz bunu da değerlendirerek oy birliği ile uygun bulduk” ifadelerini kullandı.

CHP’li 7 üye şerh koydu!

Önerge, İmar Komisyonu’ndan geldiği şekliyle CHP’li 7 Meclis üyesinin şerh koymasına karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Önergeyi kabul etmeyen meclis üyeleri Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Hamit Mumcu, Behçet Emir, Çetin Taylanhan, Alaaddin Kurt olarak kaydedildi. Önergenin İzmir Büyükşehir Meclisi’nde görüşüldükten sonra kabul edilmesi bekleniyor.