Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli Belediyesi ile Çamlıkent Yapı Kooperatifi arasında 28 yıl önce yapılan sözleşme ile ilgili çıkan uyuşmazlıklar konusu, belediyenin Ocak ayın ilk oturumunda tartışmalara yol açtı. Başkan Yıldık, AK Partili Meclis Üyesi Kaner’in konuşmasını, ‘siyasi manipülasyon’ olarak nitelendirdi.

Çiğli Belediyesi’nin Ocak ayı olağan meclis toplantısı kooperatif tartışmaları gölgesinde gerçekleşti. Başkanlıktan gelen önerge ile ‘Kooperatif ile belediye arasında uyuşmazlığın çözümüne yönelik, süreçlerin değerlendirilmesine yönelik Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yetki verilmesi’ konusu gündeme geldi.

AK Partili Kaner “Geçmiş meclis üyelerinin yargılanmasına neden olacak suçlamalar var”

Başkanlık önergesi hakkında söze alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Kaner, “Bu başkanlık önergesi ile geldi. katılmadığımız bir iki husus var. Çiğlinin gündemini 1998’ten beri meşgül eden bir konu. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sayın belediye başkanı sayın meclis çiğli belediyesinin ciddi zararlara uğratıldığı iddiaları var. Bu iddiaları dikkatle inceleyin. Mülkiye müfettişlerinin raporları var. Geçmişte görev yapmış meclis üyelerinin yargılanmasına sebebiyet yaratacak nitelikte suçlama iddiaları var dedik. Böyle bir satış kararı almayın, yanlış yapıyorsunuz dedik. Sayın başkanım bu konuda davaları açın geciktirmeyin, sözleşmeden bu yana 28 yıllık bir kangren haline gelmiş,, ‘Davaları derhal açın’ dedik. Edibe hanım ‘Sadece hukuk komisyonu’ dersen bu meclise haksızlık olur diye düşünüyorum. Bu önerge diğer komisyonlar tarafından incelenmeli.Tüm komisyonların sonuç doğuracak şekilde incelenmesinde fayda var. Dava açılması için meclis kararına gerek yok, feragat etmek için meclis kararına ihtiyaç var. usul hukuku açısından yeniden bir değerlendirme ihtiyaç var. Hukuk komisyonuna gidecek iki gün sonra gelecek. Diğer arkadaşlar da komisyon doğrultusunda kanaatlerini bildirecekler. Açılmış davalarda feragat sonucu doğurmadan uzlaşma için yetki istiyorsunuz daha önceden alınmış yetkileriniz var sayın başkan” diye konuştu.

Başkan Yıldız, “Hesap veremeyeceğimiz bir konu yok”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kaner’in konuşmasını ‘siyasi manipülasyon’ olarak değerlendirdi, “Biz dersimizi iyi çalıştık. ülkenin içinde bulunduğu yargı kararlarını biliyorsunuz. Çiğli’de konuşmayı çok seven bir ilçe. Burayla ilgili bir tadilat durumu yok. Siyasi manipülasyon olan bir konuşma oldu. Rahmetli üç belediye başkanını ilgilendiren, 63 kişinin yargılandığı bir konu. Çiğli’de son dönemde bir takım insanlar hiç doğru olmayan bir konuyu manipüle ederek gerçeği değiştirme çabası içinde. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir konu yok. Ben mühendisim, defalarca kez istişare ve toplantılar yaptık. Bu konunun çözülmesi gerekiyor. Bizim temel tavrımız belediyenin hakkının gasp edilemeyeceği, hukukun izin verdiği cevaz içerisinde tüm süreçleri değerlendirme aşamasındayız. Biz komisyonun değerlendireceği raporu istişare edeceğiz” diye konuştu.