Acı olay, 8 Aralık sabahı sabah saatlerinde meydana geldi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen adrese yapılan baskın sırasında içeriden ateş açılması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Çıkan çatışmada saldırgan etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı diğer şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet teşkilatını yasa boğan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Emre Albayrak kimdir?

Emre Albayrak, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan deneyimli bir polis memuruydu. Meslek hayatı boyunca özellikle uyuşturucu ile mücadele gibi yüksek risk taşıyan operasyonel birimlerde aktif rol aldı. Sahadaki disiplinli çalışma tarzı ve zorlu görevlerdeki başarısı ile tanınan Albayrak, ekip arkadaşları tarafından takdir edilen bir isimdi.

Şehit polis memuru, operasyonel kabiliyeti yüksek birimlerde görev yapması nedeniyle birçok kritik görevde bulundu. Çekmeköy'deki son görevinde, ekibinin ön saflarında yer alırken açılan ilk ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı ve görev başında şehit düştü.

Neden ve nerede şehit oldu?

Olay, İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen baskın sırasında gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına içeriden ateşle karşılık verilmesi üzerine sıcak çatışma yaşandı. Çatışma esnasında 35 yaşındaki saldırgan R.A.'nın silahından çıkan kurşunlar, polis memuru Emre Albayrak'a isabet etti.

Ağır yaralı olarak olay yerinden tahliye edilen ve hızla en yakın hastaneye sevk edilen Albayrak, doktorların yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan saldırgan R.A. güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Operasyonun detayları ve gözaltılar

Çatışmanın yaşandığı adreste bulunan diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. sağ olarak yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyet birimleri, saldırının planlı olup olmadığını ve şüphelilerin organize suç örgütleriyle bağlantısını araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.