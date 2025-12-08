Son Mühür- Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan ''Ayşe tatile çıksın'' sözünün sahibi dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu olan Prof. Dr. Hurşit Güneş, terörsüz Türkiye sürecinde gündeme gelen bir iddiaya dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk döneminde CHP'de Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hurşit Güneş,

''Bir süredir, Terörsüz Türkiye adı altında yürütülen sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisinin ötesinde, aslında Şenkal Atasagun ve MİT içindeki bir kesiminin teşvikiyle Devlet Bahçeli tarafından başlatıldığı savunuluyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Güneş bu türden iddiaların,bu devlette görev almamış ve devlet mekanizmasını, hele de günümüz Türkiye’sinde, bilmeyenlerden kaynaklandığını savundu.



MİT bilgi vermeden hareket etmez...



''Bugün MİT, hele bu denli önemli bir konuda, Cumhurbaşkanına bilgi vermeden ve yetki ya da talimat almadan asla hareket etmez.'' vurgusunda bulunan Hurşit Güneş,

''Sürecin ateşleme görevi Cumhur ittifakı içinde 2 nedenle Bahçeli’ye düşmüş olabilir;

1) Erdoğan milliyetçileri ikna edebilmek için önce Bahçeli’nin inisiyatif kullanmasını istemiş olabilir.

2) tüm ayrıntılarıyla sürecin tasarımını yapan Öcalan da istemiş olabilir'' diyerek,

''Aynı saiklerle. Ama herhalde Erdoğan’ın bilgi ve onayı vardır…'' mesajı verdi.