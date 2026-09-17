Dershane masraflarına ve pahalı deneme kitapçıklarına karşı güçlü bir set çeken bakanlık, kapılarını tüm adaylara ardına kadar açtı. 8. sınıftan mezun grubuna kadar uzanan geniş kitle, bu adımla birlikte kendi seviyesini Türkiye genelindeki akranlarıyla ücretsiz tartma imkânı buluyor.

Heyecan yaratan duyurunun hemen ardından gözler oturum tarihlerine çevrildi. Hayallerindeki sıralamaya ulaşmak isteyen öğrenciler, dijital deneme maratonunda ter dökmek için hazırlıklarını hızlandırdı.

MEBİ deneme sınavları ne zaman yapılacak?

MEBİ YKS denemelerinin ilki 21-27 Eylül 2026, LGS denemelerinin ilki ise 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında çevrim içi ekranda uygulanıyor.

Adaylar belirlenen tarihler süresince platforma diledikleri zaman diliminde giriş yaparak sınav modülünü tamamlayabiliyor. Haziran 2027 tarihine kadar aralıksız sürecek sınav takvimi, gençlerin motivasyonunu canlı tutmayı hedefliyor.

Takvim işlemeye başladı.

Sınav Türü Hedef Kitle Deneme Sayısı İlk Oturum Tarihi YKS (TYT-AYT-YDT) 12. Sınıf ve Mezunlar 12 21-27 Eylül 2026 LGS 8. Sınıf Öğrencileri 10 2-8 Kasım 2026

MEBİ deneme sınavlarına nasıl girilir?

Öğrenciler deneme sınavlarına, Millî Eğitim Bakanlığı'nın mebi.eba.gov.tr internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden e-Devlet ya da EBA şifreleriyle giriş yapıyor.

Giriş panelinde açılan özel deneme modülünü seçen adaylar, gerçek sınav atmosferini aratmayan süreli oturum mantığıyla testleri çözmeye başlıyor. Sistem, öğrencinin soru çözme hızını ve ders bazındaki net ortalamalarını anında raporlayarak kişisel gelişim karnesine işliyor.

Fırsat eşitliği sağlandı.

Soru çözüm videoları nereden izlenir?

Deneme maratonunun her etabından hemen sonra, alanında uzman eğitimcilerin hazırladığı soru çözüm videoları platformdaki kütüphanede erişime açılıyor. Sınavını bitiren aday, takıldığı veya boş bıraktığı sorunun tek tıkla video kaydına ulaşarak püf noktalarını tek tek inceliyor.

Böylece bilgi açıkları zaman kaybetmeden kapanıyor. Öğrenciler sadece doğru şıkkı görmekle yetinmeyip çeldiricilerin mantığını ve pratik çözüm yollarını da kavrıyor.

Eksikler masaya yatırılıyor.