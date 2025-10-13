Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirledi.

Bu kapsamda, “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” dolayısıyla 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi çerçevesinde yürütülüyor. MEB’in açıklamasına göre, amaç öğrencilerde afet bilinci oluşturmak, riskleri azaltma farkındalığını artırmak ve bu bilinci aile katılımıyla güçlendirmek.

“Afet ve Acil Durum Kartı” öğrencilere dağıtılacak

Bakanlık, afet bilinci çalışmalarını desteklemek amacıyla tüm okullarda kullanılacak “Afet ve Acil Durum Kartı” hazırladı.

Kartta; Ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler gibi başlıklarda kontrol listeleri yer alıyor.

Kart, tatbikat sonrasında öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak. Böylece ailelerin de evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.

Bakan Tekin: “En büyük gücümüz bilgi ve dayanışmadır”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, etkinlik kapsamında öğrenci ve velilere video mesaj yoluyla seslendi. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili velilerimiz, öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuştular. Çocuklarımızın yaşayarak öğrenmelerine rehberlik ettiler.

Sizlerden ricamız, çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır.”

Tekin, “Birlik ve beraberliğimiz, Türkiye Yüzyılı’nı eğitim, farkındalık ve dayanışmayla kurma idealimizin ilhamıdır.” sözleriyle de mesajını tamamladı.

Tatbikatlarda uygulamalı eğitim dönemi

13 Ekim’de gerçekleştirilecek eş zamanlı tatbikatlarla öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenecek.

Tahliye planları okul yöneticileri tarafından önceden hazırlanacak, öğretmenler öğrencilere güvenli çıkış yolları ve toplanma alanlarını gösterecek. Tatbikat sonrasında öğrencilere Afet ve Acil Durum Kartı dağıtılacak.

AFAD ve Kızılay da etkinliklerde yer alacak

Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay ve diğer paydaş kurumlar, okullarda afet bilinci eğitimlerine katkı sunacak.

Bu süreçte: İlk yardım, arama-kurtarma, yangın güvenliği, doğal afetlerde dayanıklılık temalı etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerin amacı, öğrencilerin sadece bilgi sahibi değil, aynı zamanda afet anında bilinçli ve hızlı hareket edebilen bireyler haline gelmesi.

“Afetler ve Dayanıklılık Ayı” boyunca sürecek etkinlikler

MEB’in planladığı etkinlikler, Ekim ayı boyunca Türkiye genelindeki tüm okullarda sürecek. Program kapsamında öğretmenler, öğrenci kulüpleri ve velilerle birlikte farkındalık seminerleri, bilgi yarışmaları ve sınıf içi etkinlikler yapılacak.