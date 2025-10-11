Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı afet tatbikatı düzenleyecek. Öğrenciler, afetlere karşı hazırlık bilincini aileleriyle birlikte güçlendirecek.

Ekim ayı ‘Afetler ve Dayanıklılık Ayı’ olarak ilan edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Yeşil vatan – benim okulum geleceğe çare” etkinlikleri kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirledi.

Bu kapsamda, okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve bu bilincin aile katılımıyla güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tatbikatların yapılacağını duyurdu. Tatbikatlar, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler aileleriyle birlikte bilinçlenecek

Afetler ve Dayanıklılık Ayı kapsamında hazırlanan “Afet ve Acil Durum Kartı”, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in video mesajıyla öğrencilere ulaştırılacak. Kartta; evin güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler gibi başlıklarda bilgiler yer alıyor. Bu uygulamayla, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri aileleriyle paylaşmaları ve evde birlikte afet bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Bakan Tekin’den hazırlık mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere ve velilere seslendiği mesajında afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Bakan Tekin açıklamasında, “Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz, okullarımızı ‘Her çocuk bir fidan’ filmiyle açtık. ‘Yeşil vatan – benim okulum geleceğe çare’ etkinlikleriyle yeni eğitim yılına umutla başladık. Şimdi Afetler ve Dayanıklılık Ayı’ndayız. Öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuşuyoruz. Sizlerden ricamız, çocuklarımızın öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır,” ifadelerini kullandı.

Tatbikatlarla afet bilinci pekiştirilecek

13 Ekim Pazartesi günü yapılacak eş zamanlı tatbikatlarda öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenecek. Tatbikatların ardından “Afet ve Acil Durum Kartı”, öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak. Ailelerin afet çantası hazırlığı, toplanma alanı belirleme ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.