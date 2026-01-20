İlk kez uygulanan AGS sistemiyle birlikte öğretmenlik mesleğine geçiş artık farklı bir yapıda ilerliyor. Adaylar önce akademiye kabul edilecek, ardından teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçecek. Bu süreçte mülakat uygulanmayacak olması da sistemin en dikkat çeken yeniliklerinden biri. Peki MEB AGS başvuruları ne zaman başlıyor, branş dağılımı nasıl şekillendi?

MEB AGS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak 2026 tarihinde başladı. Başvurular 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Süresi içinde tamamlanmayan işlemler geçerli sayılmayacak.

MEB AGS başvuru ekranı nereden yapılıyor?

AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri akademibasvuru.meb.gov.tr adresinde bulunan elektronik başvuru formu üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabiliyor. Başvurular ilan edilen branş ve kontenjanlarla sınırlı tutuluyor.

AGS için başvuru şartları neler?

Adayların 2025 MEB-AGS sınavından en az 50 puan almış olması gerekiyor. Her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda seçim bilgisayar kurasıyla yapılacak.

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 30 Ocak 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmiyor. Adaylara ayrıca yazılı veya farklı iletişim yollarıyla bilgilendirme yapılmayacak; internet ilanı resmi tebligat olarak kabul ediliyor.

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

MEB, 10 bin öğretmen ataması için 63 farklı branşta kontenjan belirledi. En fazla kontenjan ayrılan branşlar şu şekilde sıralanıyor:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816 kontenjan

2.816 kontenjan Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 kontenjan

1.798 kontenjan Okul Öncesi Öğretmenliği: 653 kontenjan

653 kontenjan Rehberlik: 603 kontenjan

603 kontenjan Türkçe: 382 kontenjan

Bu branşlar, hem zorunlu ders yükü hem de ülke genelindeki öğretmen ihtiyacı nedeniyle 10 binlik kontenjanın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bakanlık bu yıl ek kontenjan uygulamasına gitmeyeceğini de açıkladı.

Milli Eğitim Akademisi eğitim süreci nasıl işleyecek?

Sınavı kazanan adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde 4 dönem sürecek teorik ve uygulamalı eğitimden geçecek. Atamaya esas başarı puanı şu şekilde hesaplanacak: Teorik derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 40'ı ve uygulamalı derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 60'ı alınarak belirlenecek. Akademi sürecini başarıyla tamamlayan adayların atamaları resmileşecek.

AGS'de mülakat var mı?

AGS ile yapılacak atamalarda sözlü mülakat uygulanmayacak. Adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen sınav puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Bu durum öğretmen adayları arasında olumlu karşılanıyor.