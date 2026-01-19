İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümünden mezun olan Sezgin, 2 yılı aşkın süredir TikTok'ta aktif olarak içerik üretiyor. Özellikle el yapımı takı tasarımları ve stil önerileriyle dikkat çeken fenomen, yaratıcı videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Elif Su ile yaşanan anlaşmazlık

Elif Sezgin'in adı, takı tasarımcısı Elif Su ile yaşanan iş anlaşmazlığıyla gündeme geldi. Sezgin, kendisine yapılan iş birliği teklifini geri çevirerek kendi duruşunu korudu. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve fenomenin takipçi sayısında artışa neden oldu.

Elif Sezgin kimdir?

Bilgi Detay Meslek İçerik üreticisi, takı tasarımcısı Eğitim İstanbul Bilgi Üniversitesi - İletişim Tasarımı ve Yönetimi Platform TikTok Aktif süre 2 yıl 3 ay İçerik türü Takı tasarımı, moda, yaşam tarzı

Kariyeri ve içerikleri

Elif Sezgin, üniversite eğitiminin ardından sosyal medya içerik üreticiliğine yöneldi. TikTok platformunda özellikle takı tasarımı ve moda odaklı videolar paylaşıyor. El yapımı takıların nasıl tasarlandığını gösteren içerikleri büyük ilgi görüyor.

Genç fenomen, takipçilerine hem ürün tanıtımı yapıyor hem de kişisel deneyimlerini aktarıyor. Yaratıcı tasarım ve dijital iletişim alanında kendini geliştiren Sezgin, sosyal medyada özgün tarzıyla öne çıkmayı başardı.

Sosyal medya varlığı

Elif Sezgin, TikTok'ta düzenli içerik üreterek takipçi kitlesini sürekli büyütüyor. Moda ve aksesuar alanındaki videoları genç kullanıcılar arasında popüler. Fenomen, iş birliği tekliflerinde seçici davranmasıyla da tanınıyor.