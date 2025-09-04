Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-YKS kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınları, depremzedeler ile 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan özel kontenjanlarla yaklaşık 20 bin adayın yükseköğretim programlarına yerleşmesini sağladı.

Depremzedeler için ayrılan kontenjanlar yoğun ilgi gördü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından öğrencilerin eğitim hakkının korunması amacıyla oluşturulan depremzede kontenjanları, 2025-YKS’de de talep gördü. Bu kontenjanlardan; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar ile bu illerde ortaöğretimin son sınıfını tamamlayan öğrenciler yararlanabiliyor.

Depremzede adaylar için ayrılan 9 bin 141 kontenjanın yüzde 95’i dolarken, toplam 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

Şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar

Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf üniversitelerinde tahsis edilen 4 bin 45 burslu ek kontenjanın 971’i doldu. Böylece bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 24 olarak kaydedildi.

34 yaş üstü kadın adaylar için tarihi adım

2023 yılında ön lisans programlarına kayıt yaptıran 34 yaş üstü kadın öğrenciler, bu yıl mezuniyet sevincini yaşadı. YÖK tarafından, daha önce yükseköğretim imkanlarından yararlanamayan 34 yaş üstü kadınlar için 2025-YKS’de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanlardan toplam 9 bin 309 kadın aday faydalandı ve doluluk oranı yüzde 80 olarak gerçekleşti.

Ek kontenjan kapsamında en çok tercih edilen program çocuk gelişimi olurken, 34 yaş üstü kadın adaylar çeşitli alanlarda üniversite eğitimine başladı.

YÖK Başkanı Özvar’dan açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, özel kontenjan uygulamalarının, yükseköğretimde kapsayıcılığı güçlendirmeyi ve dezavantajlı grupların eğitim imkanlarına erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı.

Adaylar kendi kategorileri içinde değerlendiriliyor

Özvar, kontenjan kapsamında başvuran adayların kendi kategorileri içinde ayrı sıralamalara tabi tutulduğunu belirterek, “Bu yöntem sayesinde herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik yaşanmıyor” dedi.

Özvar ayrıca, depremzedeler için ayrılan kontenjanların eğitim sürekliliği açısından önemine, şehit ve gazi yakınlarına tanınan kontenjanların ise minnettarlığın ifadesi olduğuna dikkat çekti. 34 yaş üstü kadınlara yönelik kontenjanların ise fırsat eşitliğini genişletmek ve adil erişimi artırmak amacıyla uygulandığını belirtti.

Ek yerleştirme süreci devam edecek

2025- YKS’de özel kontenjanlar kapsamında toplam 24 bin 868 kontenjanın 19 bin 6’sına yerleştirme yapılırken, dolmayan 5 bin 862 kontenjan için önümüzdeki günlerde ek yerleştirme süreci başlatılacak. Adaylar, bu sürede başvurularını yapabilecek.