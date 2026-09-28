Son Mühür / Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı bir yorum Manisa’nın gündemine bomba gibi düştü. Yorumda Manisa’nın bazı siyasetçilerini hedef alan Dutlulu Manisa’da görev yapmış pek çok milletvekili, Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin son 10 senelik hesap ve tapu hareketlerini MASAK incelemelidir dedi.

Dutlulu’dan Manisa’da ki siyasetçilerin hesaplarının incelenmesi için MASAK’a çağrı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Durlulu sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımın altına Manisa’da ki bazı siyasetçilerin son 10 yılda haksız kazanç ile zenginleştiğini belirterek MASAK’ın inceleme yapmasını gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi;

“Manisa'da haksız zenginleşmeyi imar ve tapu üzerinden yapan siyasetçiler var. Tüm belediye başkanlarının milletvekillerinin ve meclis üyelerinin son 10 seneki hesap ve tapu hareketlerini MASAK incelemelidir.”

Başkan Dutlulu’nun paylaşımında herhangi bir isim vermemesi dikkat çekerken, açıklamanın Manisa’daki imar, tapu işlemleri ve siyasetçilerin mal varlıkları konusunda yeni bir tartışmanın kapısını araladığı görüldü.

Öte yandan akıllarda soru işareti bırakan bu yorumun ilerleyen günlerde Manisa siyasetinde yeni bir hava oluşturup oluşturmayacağı yada herhangi bir gündem oluşturup oluşturmayacağı merakla bekleniyor.