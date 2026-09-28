Son Mühür- Göğüsteki o hafif sıkışmayı veya merdiven çıkarken tıkanmayı sıradan bir yorgunluk sanıp geçmeyin. Türkiye'de ve dünyada can kaybı listesinin ilk sırasında yer alan kalp hastalıkları, sessizce ilerliyor. 29 Eylül Dünya Kalp Günü vesilesiyle kritik uyarılarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Elif İlkay Yüce Ersoy, tehlikenin boyutuna dikkat çekerek ezber bozan reçeteyi paylaştı. Kalbi korumak zor değil.

Tabaktakiler ve adımlar hayat kurtarıyor

Sağlıklı bir ömrün sırrı mutfaktan ve hareketten geçiyor. Uzmanlar Akdeniz tipi beslenme modelini savunurken tuz tüketimini minimuma indirmeyi şart koşuyor. İşin hareket boyutu ise oldukça net. Haftada 3-4 gün, otuzar dakikalık tempolu yürüyüşler kalp kasını adeta zırh gibi koruyor.

Risklerin kralı sigara. Dumanı hayatınızdan çıkardığınız an, vücut kendini onarmaya başlıyor.

Gizli tehlikelere karşı erken alarm

Tansiyon hastası olmasanız dahi tansiyonunuzu düzenli aralıklarla ölçtürün. Yılda bir kez kan şekeri ve kolesterol kontrolü yaptırmak hayati önem taşıyor.

Genetik miras da en az yaşam tarzı kadar etkili. Ailede 45 yaşından önce kalp rahatsızlığı geçiren biri varsa, kardiyoloji kontrolleri asla ihmal edilmemeli. Vücut sinyal veriyor.

Vücudun verdiği sinyalleri okuyun

Şiddetli, sırta ya da çeneye vuran göğüs ağrısı tehlikenin en net göstergesi. Bu tabloya soğuk terleme eşlik ediyorsa vakit kaybetmeyin. Acil servis şart.

Yürürken veya merdiven çıkarken göğüste başlayan baskı, yanma ve nefes darlığı da acil kontrol gerektiriyor.



