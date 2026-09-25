Son Mühür / Edinilen bilgilere göre Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı kayalıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi sabah saatlerinde Karı - Koca arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine koca silahı alarak eşine ateş ettiği öne sürüldü, kurşunun eşine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın ilk yardım ekiplerinin olay yerine gelmesiyle müdahale edildi, hastaneye kaldırılan kadın doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Saldırgan koca yakalandı

Akhisar’ın Kalaylıoğlu ilçesinde meydana gelen aile tartışmasının sonucunda hastanede hayatını kaybeden kadının, olayın faili olduğu öne sürülen kocanın jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındığı bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken hayatını kaybeden kadının cenazesi Mustafa Kirazoğlu devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçede yaşanan olay büyük üzüntüye neden oldu.