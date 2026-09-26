Son Mühür / Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Yeni Parti ilçe Başkanlığı seçimi Yeni Parti Genel başkanı Özgür Özel’in oy kullanımıyla gerçekleşmişti. Gün boyu gerçekleşen seçimde oy kullanımın sona ermesiyle açılan sandıklardan mevcut ilçe Başkanlığı görevini yürüten Yalçın Arcak açık ara farkla kazandı. 2406 kişinin oy kullandığı seçimde 1606 kişi Yalçın Arcak için oy kullanırken 800 kişi ise karşı aday Hasan İmamoğlu’nu destekledi.

Özgür Özel’in oy kullandığı sandıkta Arcak birinci çıktı

Arcak ve İmamoğlu’nun yarıştığı Yunusemre ilçe başkanlığı yarışında Yeni Parti genel Başkanı Özgür Özel 8 nolu sandıkta oyunu kullanmak için sandık başına geçti. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Özel şunları ifade etti;

İlçemizde Yalçın Arcak ve Hasan İmamoğlu başkanlık için aday olarak üyelerimizin karşısına çıktı. Bugün yapılacak seçimle ilçe başkanı belirlenecek, ancak hangi aday seçilirse seçilsin, diğer adayın da yönetimde yer alacağı ortak bir anlayış benimsenecek.

Yeni Parti’de delege sistemi yerine tüm üyelerin söz sahibi olduğu daha katılımcı bir yapı oluşturuluyor. Seçilecek ilçe başkanı ve diğer aday, birlikte ortak bir yönetim listesi hazırlayarak farklı meslek gruplarını ve üyelerin beklentilerini temsil edecek. Önümüzdeki süreçte il ve genel başkanlık seçimlerinde de üyelerin kendi ilçelerinde oy kullanabileceği bir sistem hayata geçirilecek. Böylece daha güçlü, kapsayıcı ve katılımcı bir parti yapısı olmuş olacak dedi.

İlçe başkanı seçilen Arcak ilk açıklamayı Son Mühür’e yaptı

Başkanlık seçimini kazanan Arcak Son Mühür mikrofonuna ilk açıklamayı yaparak şunları ifade etti;

Bugün liderimiz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve örgütümüzün çok yoğun katılımıyla çok güzel bir gün yaşadık. Bir demokrasi şöleni yaşadık. Gerçekten harika bir atmosfer vardı ve üyelerimiz demokrasiyi doğrudan sandığa yansıttılar ve buradan tabii ki bir sonuç çıktı. Ama bu sonuç şuna özellikle vurgulayayım, Bu sonuç evet bir kazanan, bir kaybeden var gibi duruyor ama aslında bu seçimin kaybedeni yok. Biz iki aday buradan el ele, kol kola, omuz omuza çıkıyoruz. Çünkü bizim derdimiz tek biz birbirimizin düşmanı değiliz. Bizim derdimiz belli. Bu iktidar sahipleriyle tüy bitmemiş yetimin hakkını savunabilmek için, yatağa aç giren bebeklerin çocukların hakkını savunabilmek için gençlerimizi, emeklilerimizi, emekçilerimizi savunabilmek için mücadele vermek zorundayız. Biz iktidara gelmek zorundayız ve hep beraber el ele, kol kola, omuz omuza iktidara yürüyeceğiz. Biz tabii ki bu yönetimi oluştururken tüm bu şeyleri gözeterek birlik beraberlik içerisinde bunu oluşturacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Dedi.