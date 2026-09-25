Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’nde yer alan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 22 Eylül’de yaşanan dehşet gününün ardından adli süreç hız kazandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 4'ü suça sürüklenen çocuk yaşta toplam 10 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Turgutlu Adliyesine getirildi.

Hedef gözetmeksizin ateş açmıştı

Gözaltındaki ana şüpheli 9. sınıf öğrencisi H.O., olayın yaşandığı gün elindeki pompalı tüfekle sokakta son derece sakin adımlarla ilerlerken güvenlik kameralarına yansımıştı. Tüfeği kontrol ede ede okulun yakınına kadar gelen saldırgan, sınıf arkadaşlarına ve çevredeki öğrencilere kurşun yağdırdı.

Olay anında 3'ü ağır olmak üzere 11 çocuk kanlar içinde yere yığıldı.

Atış talimi yapıp katliamları referans almış

Soruşturmayı derinleştiren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kan donduran detaylara ulaştı.

Saldırının anlık bir öfke patlaması değil, önceden planlanmış bir eylem olduğu ortaya çıktı. H.O.'nun eylemden kısa süre önce amcasının çocukları A.O. ve Ö.O. ile kırsalda atış talimi yaptığı saptandı. Planını diğer kuzeni M.E.A.'ya da anlatan H.O.'nun, "Şaka yapıyorum" sanılarak ciddiye alınmadığı öğrenildi.

Polisteki ifadesinde herhangi bir husumeti bulunmadığını itiraf eden 15 yaşındaki saldırganın motifi ise tam anlamıyla bir karanlığı gözler önüne serdi. H.O., küresel ve yerel çapta ses getiren kitlesel saldırılardan ilham aldığını söyledi:

1999 ABD Columbine Lisesi katliamcıları Eric Harris ve Dylan Klebold,

2019 Yeni Zelanda Christchurch cami saldırganı Brenton Tarrant,

2024 Eskişehir bıçaklı saldırganı Arda Küçükyetim,

2024 İstanbul Fatih surlarındaki cinayetlerin faili Semih Çelik.

Genç saldırganın, internet ortamında bu isimlerin eylemlerini detaylıca incelediği ve planını bu karanlık referanslar üzerine kurduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaralı öğrencilerden iyi haber var

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilerek ailelerine kavuştu.

Manisa Valiliği, tedavisi Manisa merkezdeki hastanelerde süren 3 öğrencinin ise yoğun bakımdaki takiplerinin titizlikle sürdüğünü açıkladı. Yoğun bakımdaki çocukların bilincinin açık ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.