Son Mühür / Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da başlayan Yeni Parti ilçe Başkanlığı seçimleri kapsamında yeni parti Genel başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Yunusmre ilçe Başkanlığı seçiminde oy kullanmak için manisa’ya geldi. Ferdi Zeyrek millet Çarşısı’nda gerçekleşen ön seçimde yeni partili adaylar Hasan İmamoğlu ve mevcut Yeni Parti İlçe başkanı Yalçın arcak yarıştı. 3000 Üyenin olduğu Yunusemre ilçesinde Özgür Özel 8 nolu sandıkta oy kullandı. Oy kullanırken parti içerisindeki birlik ve beraberlik dikkat çekerek kazanacak adayın yardımcısının diğer aday olacağını ifade ederek şunları söyledi

İlçemde iki saygıdeğer arkadaşımız, birbirinden kıymetli Yalçın Arcak Başkanımız ve diğer adayımız Hasan İmamoğlu, bugün bütün üyelerimizin önünde kendilerini ifade ettiler. Bugün program kapsamında konuşmalarını yaptılar. Kararı yürütmemizin üyeleri verecek. Ben de kendi memleketimde, kendi ilçemde Yeni Partimizde ilk kez oy kullanmanın memnuniyetini yaşıyorum. Bundan önce mahallelerden başlayan ve delege sistemiyle yürüyen, zaman zaman da partiye vatandaşlarımızı davet ettiğimiz süreçlerde, “Bu partide söz sahibi olmak zor, delege olmak zor” denildi. Hatta bazen öyle sözler söyledim ki, “Bu delege sisteminde bu sene kimsenin şansı yok” dedim. Şimdi yeni partinin eskisi yok, yenisi yok. Hepimiz yeniyiz. Yeni partide delege sistemi yok. Elbette delegeler var ve olması da gerekiyor. Onları seçen üyelerimiz, gelecek hafta hepimiz adına teknik bir görev yapacaklar. Ama hangi ilçe başkanı olursa olsun, bütün üyelerimiz karar veriyor.

Adaylardan birisi ilçe başkanı diğeri başkan yardımcısı olacak

Bugün burada hangi ilçe başkanı seçilirse seçilsin, onun iki-üçüncü yardımcısı olacak. Birinci yardımcısı, eğer Yalçın kazanırsa Hasan Bey, eğer Hasan Bey kazanırsa Yalçın Bey olacak. Geçmişte iki aday ve iki listeyle yarışılıyordu. Bir aday kazanıyor, diğer listeden yetenekli, ilişkileri güçlü ve partiye katkı sağlayabilecek arkadaşlarımız yönetimimizden mahrum kalıyordu.

Biz bugün adayı belirleyeceğiz. Kazanan aday, geride kalan adayla bir-iki hafta içerisinde ortak bir liste yapacak. Bütün yürütmeyi temsil eden bir liste oluşturacaklar. Bu liste yürütmenin sosyolojisini, demokrasisini, farklı meslek gruplarını ve beklentilerini temsil edecek.

Kazanan aday, diğer adayın da bu ortak çalışmada yer almasını sağlayacak. Türkiye’de birçok adaydan da böyle bir yaklaşım bekliyoruz. Kazanan aday ile seçimde kendisinden biraz daha az oy alan aday birlikte yönetimde yer alacak.

Bunu kabul edenler birlikte çalışacak. Böylelikle tarihin en kritik seçimine giderken, yeni partinin ilk kez gireceği seçime ve muhalefetin katılacağı önemli bir seçime giderken, yeni parti yeni bir anlayışla güçlü bir ilçe yönetimi oluşturacak. Gelecek hafta oluşturulacak bu müşterek güç birliği listesi delegelerimiz tarafından oylanacak ve böylelikle yolumuza devam edeceğiz.

Gelecek ay yapılacak il seçimlerinde cumartesi günü il merkezinde adayların konuşacağı, pazar günü ise her ilçede bütün üyelerin oy kullanacağı bir sistem getiriyoruz. Yani buradaki üyemiz Manisa’ya gelip oy kullanmak zorunda değil. Burada, hatta büyük ilçelerde ve mahallelerde dahi sandıklar kuracağız.

Genel başkan seçiminde de bütün üyelerimiz kendi ilçelerinde oy kullanabilecek. Bu, çok uzun süredir Türkiye’de konuşulan ancak Siyasi Partiler Yasası’nın engel olduğu bir sistem. Biz de büyük bir mutabakatla hep birlikte böyle bir sürecin önünü açıyoruz.

Tabii ilçe seçimi olduktan sonra il başkanlığıyla ilgili süreç başlayacak. Buradan il başkanımız İlksen Özalper’i de selamlıyoruz. Maalesef uzun süredir haksız bir şekilde, küçücük evladından, canından ve partisinden ayrı tutuluyor. İlksen Özalper’i özlemle selamlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde ilçe ve il seçimlerinde İlksen Özalper’le birlikte yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Bu konuda bizde geniş bir mutabakat var. Ancak yine de son sözü, her konuda olduğu gibi üyelerimiz söyleyecek. Bu yeni adımı kendi memleketimde ilk oyumu kullanarak gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ümit ediyorum ki bu önemli adım, yeni partinin attığı ilk adım olarak Türkiye demokrasisinde bir kazanıma dönüşür. Bazı adımlar vardır, gelecek nesillere örnek olur. Şunu düşünün, Önümüzdeki günlerde hangi adayımız seçilirse seçilsin, onların diğer partilerin ilçe başkanlarından farkı şu olacak, Diğer partilerde ilçe başkanları çoğunlukla parti yönetimlerinin uygun görmesiyle belirleniyor. Şimdi ise bütün üyelerimizin desteğini almış bir ilçe başkanı olacak.

Siyaseten çok güçlü figürler ortaya çıkacak. Üyelerimizin seçtiği ilçe başkanları, üyelerimizin seçtiği il başkanları bir zaman sonra toplumdan, “Onların üyeleri oy kullanıyor, biz niye kullanmıyoruz?” sorusuyla karşı karşıya kalacak. Bu yaklaşımın otomatik olarak diğer partilere de örnek olacağını düşünüyoruz. Göreceksiniz, ümit ediyoruz ki 50 yıl sonra bu yöntem tüm partiler tarafından da benimsenen bir yöntem olacak. Bu anlamda hem çok centilmence bir yarış yapan her iki adayımıza hem buraya katkı sağlayan herkese, il başkan vekilimize, il yöneticilerimize ve bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun Dedi.