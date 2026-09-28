Geçtiğimiz günlerde yürekleri hoplatan olayın yaşandığı adres olan Manisa'daki Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi bugün yeniden zillerini çaldı.

22 Eylül sabah sıralarında Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta av tüfeğiyle ateş açıldı. Gerçekleşen acı olayda 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edilmişti.

Şüpheli ve yakınları gözaltına alındı

Kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin belirlenmesi ile birlikte şüpheli H.O. ile annesi, babası, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü adli süreçteki çocuk (ASÇ) 10 şüpheli, işlemlerinin ardından 25 Eylül'de Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

7 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı ileri sürülen av bayi işletmecisi ile bir arkadaşı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okulda yeniden ders zili çaldı

Olay sonrası eğitime 3 gün ara verilen Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, bugün yeniden ders başı yaptı. Feci olaya ilişkin soruşturma sürüyor.