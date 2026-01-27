Evde yapılan yoğurt, katkı maddesi içermemesi ve doğal yapısı nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Ancak mayalama sürecinde yapılan bazı hatalar, yoğurdun beklenen kıvama ulaşmasını engelliyor. Uzmanlara göre bu durumun temelinde süt seçimi, sıcaklık ve ortam koşulları yer alıyor.

Ev yoğurdunun tutmamasının en yaygın nedenleri

Yoğurdun tutmamasında ilk sırada süt kalitesi bulunuyor. Çiğ sütün yeterince kaynatılmaması ya da çok yüksek ısıya maruz bırakılması, mayanın etkisini azaltıyor. Taze olmayan süt kullanımı da yoğurdun sulu kalmasına neden oluyor.

Mayalama sırasında sütün sıcaklığı da belirleyici oluyor. Süt çok sıcak olursa maya işlevini yitiriyor, çok soğuk olursa maya aktifleşemiyor. İdeal sıcaklık 42–45 derece aralığı olarak kabul ediliyor. Parmağın süte batırıldığında 7–8 saniye dayanabilmesi, uygun ısıyı işaret ediyor.

Mayalama süresi ve ortam koşulları belirleyici oluyor

Yoğurt mayalandıktan sonra ortam ısısının korunması büyük önem taşıyor. Kabın ağzının açık bırakılması ya da yeterince sarılmaması, ısının hızla düşmesine yol açıyor. Bu durumda yoğurt tutmuyor.

Mayalama süresinin kısa tutulması da kıvam oluşumunu engelliyor. Ortalama 4–6 saatlik bekleme süresi ideal kabul edilirken, sürenin uzaması yoğurdun ekşimesine neden olabiliyor. Bu aşamada yapılan hatalar sonucun başarısız olmasına yol açabiliyor.

Tutmayan yoğurt çöpe gitmiyor

Yoğurdu tutmayanların ürünü atmasına gerek olmadığı belirtiliyor. Yoğurt tekrar ocağa alınıp kaynatılarak değerlendirilebiliyor. Kaynama sırasında sürekli karıştırılarak pelte kıvamına gelmesi sağlanıyor. Üzerinde taneler oluştuğunda birkaç dakika daha kaynatılması yeterli oluyor.

Ardından karışım tel süzgeçten ya da temiz bir tülbentten geçirilerek süzülüyor. Elde edilen yoğun kıvamlı yoğurt, buzdolabında dinlendirildikten sonra güvenle tüketilebiliyor. Bu yöntemle tutmayan yoğurt, süzme yoğurt benzeri bir yapıya kavuşuyor.

Ev yapımı yoğurtta küçük detaylar fark yaratıyor

Uzmanlar, ev yoğurdu yaparken süt sıcaklığına, mayalama süresine ve ortam şartlarına dikkat edilmesinin başarıyı artırdığını belirtiyor. Küçük ihmallar yoğurdun tutmamasına yol açsa da, doğru yöntemlerle bu durum avantaja çevrilebiliyor. Bu sayede emek verilen yoğurt israf edilmeden sofralarda yerini alıyor.