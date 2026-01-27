Market alışverişi sırasında yapılan tercihler, haftalık mutfak harcamalarının beklenenden yüksek çıkmasına neden olabiliyor. Raf yerleşimi, etiket okuma alışkanlığı ve alışveriş öncesi hazırlık gibi detaylar, kasa fişine doğrudan yansıyor.

Uzmanlara göre marketlerin bilinçaltına yönelik kurguladığı düzenlemeler, tüketiciyi daha pahalı ürünlere yönlendirebiliyor. Bu durum, fark edilmeden oluşan ek maliyetleri beraberinde getiriyor.

Etiketlerde büyük rakama değil birim fiyata bakılması gerekiyor

Market raflarında ürünlerin ambalajları ve büyük puntolarla yazılan fiyatlar dikkat çekiyor. Ancak asıl belirleyici olan, etiketin köşesinde yer alan kilogram veya litre başına düşen birim fiyat oluyor. Bazı büyük paketli ürünlerin, küçük boylara göre daha pahalıya geldiği görülüyor.

Birim fiyat karşılaştırması yapılmadan yapılan alışverişler, uzun vadede bütçede fark edilir bir yük oluşturuyor.

Raf düzeni alışveriş tercihlerini etkiliyor

Marketlerde en pahalı ve en kârlı ürünlerin genellikle göz hizasına yerleştirildiği belirtiliyor. Tasarruf etmek isteyen tüketicilerin, alt ve üst rafları kontrol etmesi öneriliyor. Daha uygun fiyatlı ürünlerin çoğu zaman bu alanlarda bulunduğu ifade ediliyor.

Bu detaya dikkat edilmediğinde, aynı ürün grubunda gereksiz yere daha yüksek bedel ödenebiliyor.

Alışverişten önce kiler kontrolü önem taşıyor

Alışverişe çıkmadan önce evdeki mevcut ürünlerin kontrol edilmesi, gereksiz alımların önüne geçiyor. Buzdolabının arkasında kalan ya da dondurucuda unutulan malzemelerin listelenmesi, haftalık menünün buna göre hazırlanmasını sağlıyor.

Bu yöntemle sadece eksik olan ürünlerin alınması mümkün olurken, israfın da azaldığı kaydediliyor.

Aç yapılan alışveriş harcamayı artırıyor

Açken markete gitmenin, sepete giren gereksiz ürün sayısını artırdığına dikkat çekiliyor. Kan şekerinin düşmesiyle birlikte yüksek kalorili ve paketli ürünlere yönelim artıyor. Tok olarak yapılan alışverişlerde listeye sadık kalmanın daha kolay olduğu belirtiliyor.

Bu basit alışkanlık değişikliği, haftalık harcamalarda belirgin bir düşüş sağlayabiliyor.

Küçük tercihler, kalıcı etki yaratıyor

Market alışverişinde yapılan küçük farkındalıklar, uzun vadede mutfak bütçesinde kalıcı değişiklikler oluşturabiliyor. Etiket okumak, rafları dikkatle incelemek ve alışveriş öncesi hazırlık yapmak, kasa fişindeki tutarı doğrudan etkiliyor.

Bu yöntemlerin düzenli uygulanmasıyla, aynı ihtiyaçlar daha dengeli bir bütçeyle karşılanabiliyor ve harcama kontrolü daha sağlıklı hale geliyor.