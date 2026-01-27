George R.R. Martin'in "Tales of Dunk and Egg" adlı kısa romanlarından uyarlanan dizi, Game of Thrones'tan yaklaşık 100 yıl önce geçiyor. Ejderhaların artık görülmediği ancak Targaryenlerin hâlâ tahtta oturduğu bu dönemde, gezgin şövalye Sör Duncan ve yaveri Egg'in maceraları anlatılıyor.

A Knight of the Seven Kingdoms 3. bölüm yayın tarihi

A Knight of the Seven Kingdoms 3. bölüm, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 10:00'da (ABD Doğu Saati) HBO ve HBO Max'te yayınlanacak. Türkiye saatiyle 2 Şubat Pazartesi sabahı 06:00 civarında izlenebilir olacak.

bölümün adı "The Squire" (Yaver) olarak açıklandı. Bu bölümde Dunk ve Egg arasındaki bağın daha derinlemesine işlenmesi bekleniyor.

A Knight of the Seven Kingdoms bölüm takvimi

Dizinin ilk sezonu toplam 6 bölümden oluşuyor. İşte tüm bölümlerin yayın takvimi:

1. Bölüm "The Hedge Knight": 18 Ocak 2026 (yayınlandı)

18 Ocak 2026 (yayınlandı) 2. Bölüm "Hard Salt Beef": 25 Ocak 2026 (yayınlandı)

25 Ocak 2026 (yayınlandı) 3. Bölüm "The Squire": 1 Şubat 2026

1 Şubat 2026 4. Bölüm: 8 Şubat 2026

8 Şubat 2026 5. Bölüm: 15 Şubat 2026

15 Şubat 2026 6. Bölüm (Sezon Finali): 22 Şubat 2026

A Knight of the Seven Kingdoms nereden izlenir?

Dizi, ABD'de HBO ve HBO Max platformlarında yayınlanıyor. Türkiye'de ise JioHotstar üzerinden izlenebiliyor. Her bölüm yaklaşık 35-45 dakika sürüyor.

A Knight of the Seven Kingdoms 2. sezon onaylandı

HBO, dizinin 2. sezonunu şimdiden onayladı. İkinci sezonun 2027 yılında yayınlanması planlanıyor. George R.R. Martin, gelecek sezonlar için 12'ye kadar kısa roman taslağı hazırladığını açıkladı.

A Knight of the Seven Kingdoms oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde Peter Claffey (Sör Duncan the Tall) ve Dexter Sol Ansell (Egg/Aegon Targaryen) yer alıyor. Destekleyici kadroda Daniel Ings, Finn Bennett, Sam Spruell, Bertie Carvel ve Henry Ashton gibi isimler bulunuyor.

Dizi, Game of Thrones ve House of the Dragon'dan farklı olarak daha küçük ölçekli, karakter odaklı bir anlatım sunuyor. Büyük savaşlar ve politik entrikalar yerine şövalyelik, onur ve dostluk temaları ön plana çıkıyor.