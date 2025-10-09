Son Mühür- Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Futbol kariyerine Arjantin’de başlayan Mauro Icardi, genç yaşta gösterdiği üstün performansla Avrupa’nın dikkatini çekti.

Inter ve Paris Saint-Germain formalarıyla adını dünya futboluna yazdıran yıldız golcü, şu anda Galatasaray’da sergilediği başarılı performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Özel hayatıyla da gündemin merkezinde

Sahadaki performansı kadar özel yaşamıyla da sık sık konuşulan Icardi, uzun yıllar birlikte olduğu model Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı evlilikle magazin dünyasının ilgi odağı olmuştu.

Ayrılığın ardından gönlünü Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez’e kaptıran futbolcu, yeni ilişkisiyle de manşetleri süslemeye devam ediyor.

“China” yazılı forma ile aşkını ilan etti

Icardi, sevgilisi Suarez’e olan aşkını göstermek için özel bir jest yaptı. 9 numaralı Galatasaray formasını kişiselleştiren yıldız futbolcu, forma numarasının altına “China” yazdırdı.

Üzerinde Türk bayrağı logosu ve isim işlemeleri bulunan forma, değerli taşlarla süslendi. Yaklaşık 500 bin liraya mal olduğu öğrenilen özel forma, China Suarez’e hediye edildi. Ünlü oyuncunun bu sürpriz karşısında oldukça duygulandığı öğrenildi.

“11 yıl sonra huzurluyum”

Icardi, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada özel hayatına dair samimi ifadeler kullanmıştı. “Evet, mutluyum, aşığım, 11 yıl sonra huzurluyum” diyen yıldız futbolcu, yeni ilişkisini gizleme gereği duymadığını belirtti.

China Suarez ise İstanbul’a olan hayranlığını dile getirerek, “Icardi’yi her maçta tribünden destekliyorum” demişti.

Güzel oyuncunun, sevgilisinin forma hediyesini giyerek tribünlerde yeniden tüm dikkatleri üzerine çekeceği konuşuluyor.