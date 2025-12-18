Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve sert ifadeler içeren paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı futbolcunun mesajında kullandığı metaforlar ve göndermeler, paylaşımın kime ya da kimlere yönelik olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada yine gündem oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Mauro Icardi, bu kez futbol dışı bir paylaşımıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, doğrudan isim vermeden yaptığı açıklamada ihanet, ikiyüzlülük, suç ortaklığı ve gerçeklerin ortaya çıkışı gibi kavramlara vurgu yaptı.

Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, futbol kamuoyunda mesajın hedefinin kim olduğu konusunda farklı yorumlar yapıldı.

“Sorun hiçbir zaman ben değildim” mesajı

Icardi’nin paylaşımında en dikkat çeken bölümlerden biri, kendisini hedef alanlara yönelik net bir duruş sergilemesi oldu. Arjantinli futbolcu, yaşananların merkezinde hiçbir zaman kendisinin olmadığını savunarak, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte suçlayacak kimse kalmadığını ifade etti.

Bu bölüm, Icardi’nin son dönemde hakkında ortaya atılan iddialara ya da yaşanan tartışmalara dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi.

İşte, Icardi'nin o paylaşımı:

"Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulacağını görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimselerinin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz.

Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında; ne grupları, ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz... Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler.

Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki... Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye...

Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız.

Ben sadece izledim... ve bu sonu alkışladım."