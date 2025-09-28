Son Mühür/ Begüm Mol- “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisiyle hafızalara kazınan Wilma Elles, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2022 yılında iş insanı Mehmet Şah Çelik ile evlenen oyuncu, Milat, Melodi ve Manolya Tiara isimlerinde üç çocuğunun ardından geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olacağını duyurmuştu. Elles, oğluna Leon Mirza adını verdi.

"Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz"

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşan Elles, geçtiğimiz aylarda “Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” sözleriyle müjdeli haberi vermişti. Oyuncu, doğumdan sonra da özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

Doğum kilolarından hızla kurtuldu

38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, doğumdan kısa süre sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Elles, doğum kilolarından hızlıca kurtulduğunu belirterek vücudunun bu kez çok daha çabuk toparlandığını söyledi.

Bikinili pozları olay oldu

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından doğumdan bir gün önce ve doğumdan 8 gün sonra çekilen bikinili pozlarını paylaşarak kısa süredeki değişimini gösterdi.

Wilma Elles, gönderisine şu notu düştü: “Doğumdan 8 gün sonra... Ben çok şaşırdım açıkçası. Bu hamilelikte en hızlı şekilde vücudum normalleşiyor. Sanki alıştı artık.”