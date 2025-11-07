Sofram Balık Restaurant'ın ikinci kuşak yöneticisi olan Kankaya, restoran mutfağında 7 yaşında çalışmaya başladı. Restoranın bulunduğu İstanbul Silivri Selimpaşa, onun hem doğum yeri hem de kariyerinin şekillendiği yer olarak biliniyor. Aile geleneği olan balıkçılığı sürdürerek, babasının açtığı Sofram Balık Restaurant'ı devraldı ve bugün menüsünde 1750'den fazla deniz ürünü tarifi sunuyor.

Sofram Balık Restaurant, özellikle yenilikçi tabakları ve kreatif deniz mahsulleriyle gastronomi dünyasında farklılaşıyor. Menüsünde İtalyan Soslu Lipsoz, Kalkan Balığı Ciğerinden Pate, Deniz Mahsulleri Carpaccio, Lagos Kebap ve Türkiye’nin en iddialı Lakerdası gibi özel lezzetler yer alıyor. Kankaya’nın mutfak anlayışı “Yemek bir ödül olmalı” mottosuyla özetleniyor ve bu çerçevede yerli-yabancı birçok özel konuk ağırlıyor. Restoran, hem İstanbul'da hem ülke çapında deniz ürünleriyle tanınan bir merkez olarak gösteriliyor.

Kankaya, çocukluk yıllarından itibaren deniz ürünleriyle iç içe büyüdü. 7 yaşında restoranda bulaşık yıkamaya başlayarak mutfağın her alanında deneyim kazandı. İkinci kuşak temsilci olarak, kardeşiyle beraber aile işletmesinin yönetimini üstlendi. Yaratıcı reçeteleriyle misafirlerine gastronomi deneyimi yaşatıyor ve “mutfak deliliği” olarak tanımladığı yaklaşımıyla sektörde yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Bunun yanı sıra, restoranında sadece Türkiye’den değil, uluslararası birçok önemli simayı da ağırladı.

MasterChef Türkiye’de konuk olarak yer alan Hüseyin Kankaya, programdaki yarışmacılara zorlayıcı özgün deniz mahsulü tarifleri ve farklı pişirme teknikleriyle tanınıyor. Özellikle ızgara, buğulama ve marinasyon alanındaki başarısı ona büyük prestij kazandırdı. Konuk şef olarak hem jüri üyeleri hem de katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Aynı zamanda, MasterChef’e birkaç kez katıldı ve tecrübelerini yarışmacılarla paylaştı.

Hüseyin Kankaya kimdir?

