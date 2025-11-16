MasterChef Türkiye’nin bu sezonu birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Haftalardır ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çeken yarışmada son olarak Ayten Saner’in elenmesi gündem oldu. Yarışmanın 15 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde Ayten Saner yarışmaya veda etti. Kıyasıya bir rekabete sahne olan eleme gecesinde tezgahlarda yine büyük rekabet vardı.

Ayten Saner Kimdir?

Kocaeli'den yarışmaya katılan 57 yaşındaki Ayten Saner, öğretmenlik yapıyor ve iki çocuk annesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel gereksinimli çocuklara eğitmenlik yapan Saner, meslek hayatında 25 yılı aşkın deneyime sahip. Aslen Diyarbakırlı olan Ayten, İngiltere'de gastronomi üzerine eğitim aldı. Daha önce 2022 yılında MasterChef Türkiye'ye katılmış ancak üçlü düellolarda elenmişti. Üç yıl boyunca kendini geliştirerek bu sezon yeniden yarışmaya döndü.

Neden Elendi?

Ayten Saner bu hafta eleme potasında Barış, Sümeyye ve Murat Can ile birlikte yer aldı. İkinci eleme oyununda yarışmacıların hazırladığı yaratıcı tabakları Mehmet, Danilo ve Somer Şefler değerlendirdi. Rakiplerine kıyasla daha zayıf bir performans sergileyen Ayten, en az başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı olarak MasterChef'e veda etti.

Yarışmanın ilk haftalarında duygusal hikayesi ve özverili duruşuyla dikkat çeken Saner, bu hafta mavi takım kaptanı olarak çıktığı mücadelede şanssız bir süreç geçirdi. Elendikten sonra yaptığı veda konuşmasında "Bu mutfak bana çok şey öğretti. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Burada olmak bir ayrıcalıktı" sözlerine yer verdi.