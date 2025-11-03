Yemek yarışmalarında beklenmedik ayrılıklar her zaman gündem oluyor. MasterChef Türkiye'nin son eleme turunda da izleyiciler benzer bir heyecan yaşadı ve yarışmaya veda eden isim Aslı Öner oldu. Haftalar boyunca hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkileyen performanslar sergileyen Aslı, eleme turunda başarısız olunca yarışmaya veda etti.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda elenen Aslı Öner’in yarışmadaki serüveni birçok kişi için sürpriz oldu. Yarışmada özellikle Akdeniz mutfağı ve deniz ürünleriyle dikkat çeken Aslı, sosyal medyada da oldukça aktif bir isim olarak biliniyor. Kaş’ta sakin ve doğayla iç içe bir yaşamı sürdüren yarışmacı, mutfak alanında kendini sürekli geliştirmeye devam ediyor.

Yarışmanın ilk turunda Kılkuyruk Mercan balığıyla hazırladığı özel tabağı sayesinde jüriden tam not aldı ve bu performans, izleyicilerin dikkatini çekti. İkinci turda ise profiterol tatlısına eklediği özgün dokunuş ile şeflerin beğenisini kazanmayı başardı. Ancak haftalar ilerledikçe ekran başındaki yarışın temposu ve zorlukları arttı.

Aslı Öner MasterChef'ten elendi

Son elemeye kalan Aslı Öner, bu dönemde tecrübesi ve sakinliğiyle dikkat çekmiş olsa da, eleme finalinde beklentilerin altında kaldı ve MasterChef Türkiye'ye veda etti. Özellikle bu ayrılık birçok yarışmayı takip eden izleyici için sürpriz oldu. Yarışmada elenmesinin temel nedeni, eleme turunda istenen performansa ulaşamaması ve rakipleriyle kıyaslandığında tabağının yeterli bulunmamasıydı.

Aslı Öner kimdir?

Aslı Öner 34 yaşında. Uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra Antalya'nın Kaş ilçesine taşındı. Kaş’ta doğayla iç içe yaşayan Aslı, gastronomi alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. Akdeniz mutfağı ve deniz ürünleri konusunda uzmanlık sahibi olan yarışmacı, Instagram’da “@onerasl” adıyla paylaşımlar yapıyor ve 10.700 takipçiye sahip. MasterChef’e ilk turda gösterdiği başarıyla katıldı; yarışmada özellikle özgün lezzet dokunuşlarıyla ön plana çıktı.