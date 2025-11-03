Şekersiz, katkısız ve tamamen doğal içeriğiyle dikkat çeken yeni nesil bir atıştırmalık, kısa sürede hem tüketicilerin hem üreticilerin gündemine oturdu. Cennet hurmasından üretilen bu çıtır cips, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimseyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Online satış platformlarında dakikalar içinde tükendiği belirtilen ürün, 500 gramlık paketleriyle 650 liraya kadar alıcı buluyor.

Üreticiler, talebin beklenenden çok daha yüksek olduğunu ve siparişlere yetişemediklerini belirtiyor.

Doğadan gelen yeni nesil cips

Uzun yıllardır taze ya da kuru olarak tüketilen cennet hurması, bu kez farklı bir formda sofralara giriyor. İnce dilimler halinde kurutularak üretilen “doğal cips”, hem lif hem potasyum hem de antioksidan açısından zengin bir seçenek sunuyor. Şeker, katkı veya koruyucu madde içermemesiyle öne çıkan bu ürün, özellikle sporcular ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler tarafından tercih ediliyor.

Beslenme uzmanları ise, her ne kadar katkısız bir alternatif olsa da, cennet hurmasının yüksek doğal şeker oranı nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi halde kan şekeri dengesinde dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.

Yerli üreticilere yeni bir gelir kapısı

Cennet hurması cipsi üretimi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde hızla yaygınlaşıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren üreticiler, bu yeni ürünle birlikte ihracat hedeflerine yönelmiş durumda. Yüksek talep nedeniyle üretim kapasitesini artırmaya hazırlanan işletmeler, hem iç pazarda hem de dış piyasada yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Sağlıklı atıştırmalık trendi büyümeye devam ediyor

Tüketicilerin rafine şeker ve katkı maddelerinden uzak ürünlere yönelmesi, cennet hurması cipsi gibi doğal seçeneklerin değerini artırıyor. Sağlıklı yaşam bilincinin yükselmesiyle birlikte, bu tür ürünlerin pazar payının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor.